Depremzedeler Türkiye'nin her yerinden 'veraset belgesi' alabilecek

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, başsavcılıklara ve noterliklere "Doğal afet bölgelerinde düzenlenen mirasçılık belgeleri" konulu yazı gönderdi.

Yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden çok sayıda vatandaşın etkilendiği hatırlatıldı.

Türk Medeni Kanunu'nda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ve Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun'da mirasçılık belgesi verilmesine yönelik yer alan hükümlerin aktarıldığı yazıda, mirasçılık belgesinde, tüm kanuni mirasçıların, kendilerine düşen miras payları ile birlikte gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Mirasçılık belgesinin, kimlerin kanuni mirasçı olduğunu gösteren ve kanun, mirasçılar lehine karine oluşturan bir belge olduğuna işaret edilen yazıda, miras bırakan ile mirasçılar arasındaki bağın türü ile mirasçıların miras ehliyetinin bulunup bulunmadığı ve terekenin paylaşım oranı mirasçılık belgesi marifetiyle tevsik olduğu kaydedildi.

Yazıya göre, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde bulunan veya yaşanan deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerden ayrılmak zorunda kalanlar, ülke çapındaki tüm sulh hukuk mahkemelerinden ve noterliklerden mirasçılık belgesi almak için talepte bulunabilecek.

Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun'da yer alan başvuru ve temsile ilişkin kolaylaştırıcı düzenlemelerin ve talep halinde adli yardımdan yararlandırılmaya ilişkin hüküm dikkate alınacak.

Ayrıca mirasçılık belgelerinin düzenlenmesinde öncelikle resmi kayıtlar esas alınacak, resmi kayıt bulunmaması halinde diğer muteber deliller ikame edilecek.

Hangisinin önce veya sonra vefat ettiği tespit edilemeyenlerin aynı anda ölmüş sayılacağı ve aynı anda ölmüş sayılmaları nedeniyle birbirlerine mirasçı olamayacakları göz önünde bulundurulacak.