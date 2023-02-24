Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan emekli öğretmen öldü
Rize'nin Muradiye beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 12:33, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 12:34
Alınan bilgiye göre, belde sakinleri, Kömürcüler Mahallesi Derebeyi Sokak'ta yerde yatan kişinin yanında bekleyen köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tahsin Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Emekli öğretmen Yazıcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.