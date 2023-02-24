Yıkılan Rende Sitesi'nin sahibi yaş haddinden serbest

Hatay'da depremde yıkılan Rende Sitesi'nin toprak sahibinin gözaltına alındığı ancak yaş haddinden serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan yapılardan biri de Rende Sitesi'ydi.

4 bloktan oluşan sitenin bir bloğunun kolonlarının kreş yapılması için kesildiği iddia edilmişti.

Blok 6 Şubat'taki depremde yan bloğun üzerine devrildi, her iki blok da yerle bir oldu. İki binanın enkazında 105 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

YAŞ HADDİ NEDENİYLE SERBEST

Aynı aileden 7 kişinin toprak sahibi olduğu sitenin yıkılmasıyla ilgili yalnızca 84 yaşındaki Arif Sami Rende için gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Rende'nin avukatları, yaş haddi sebebiyle karara itiraz etti. Bunun üzerine Arif Sami Rende serbest bırakıldı.

MÜTEAHHİTTEN SUÇ DUYURUSU

Kolonların kesildiği iddiasıyla ilgili 2016'da da sitenin müteahhidi, toprak sahibi Arif Sami Rende hakkında suç duyusurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak savcı olayla ilgili takipsizlik kararı vermişti.

HSK'DAN SAVCIYA İNCELEME

Depremin ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlattı.