Trenin çarpması sonucu 7 kişinin öldüğü işçi servisinin sürücüsüne 152 yıl 11 ay hapis

Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Küllü, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tarafların avukatları ile kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları da hazır bulundu.

Küllü, savunmasında, yaşanan olaydan dolayı son derece üzgün olduğunu ve hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirtti.

Mütalaasını açıklayan savcının ardından mahkeme heyeti, sabıkası bulunmayan Bilal Küllü hakkında kastta indirim uyguladı.

Mahkeme heyeti, Küllü'nün ölen 7 kişi ve yaralanan 5 kişi için 152 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- Olay

Ergene ilçesinde geçen yıl 4 Eylül'de Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı seferini yapan "13000-1" sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarpmıştı.

Kazada araçtaki 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan servis sürücüsü Bilal Küllü, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, minibüs sürücüsü Bilal Küllü'nün ölen 7 kişi için ayrı ayrı "olası kasıtla öldürme", yaralanan 5 kişi için de "kasten birden fazla kişiyi yaralama" suçundan cezalandırılması istenmişti.

İddianamede işçi servisini kullanan Küllü'nün kapatılan bariyerin önünde bekleyen aracı geçtiği, ses ve ışık ikazına rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalışırken trenin minibüse çarptığının tespit edildiği bildirilmişti.