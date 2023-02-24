Başakşehir ve Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in Son 16 Turu'ndaki rakipleri belli oldu. Sivasspor Fiorentina ile, Başakşehir ise Gent takımı ile eşleşti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 15:25, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 15:41
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in Son 16 Turu'ndaki rakipleri belli oldu.
Sivasspor İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşirken, Medipol Başakşehir ise Belçika takımı Gent ile eşleşti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri:
AEK Larnaca-West Ham United
Fiorentina-Sivasspor
Lazio-AZ Alkmaar
Lech Poznan-Djurgarden
Basel-Sovan Bratislava
Sheriff-Nice
Anderlecht-Villarreal
Gent-Başakşehir