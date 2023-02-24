Meclis mesaiye EYT ile başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28 Şubat Salı günü toplanacak. Genel Kurul'un gündemindeki öncelikli konu ise emeklilikte yaşa takılanlar olacak.

Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi için Meclis'te hızlı bir süreç işletildi. Teklif, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzalarıyla 30 Ocak'ta Meclis'e sunuldu. 2 Şubat'ta Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi. Ancak deprem nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilince düzenlemenin Genel Kurul gündemine alınması gecikti.

İlk maaşlar nisan ayında hesaplara yatırılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi önümüzdeki hafta çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. EYT teklifi herhangi bir değişikliğe uğramadan yasalaştırılacak.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra EYT'liler de emeklilik başvurusunda bulunabilecek. Başvuru tarihini takip eden ay maaşlar ödenecek, bu durumda ilk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

Yaş sınırı bulunmayacak

EYT'den ilk aşamada 2 milyon 250 bin, toplamda 5 milyon çalışan yararlanacak. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar yaş sınırı bulunmaksızın emekli edilebilecek.

Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek. Prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduranlar emeklilik hakkı elde edecek.

Teklif kapsamında taşerondan kadroya geçen işçiler için zorunlu emeklilik de kaldırılacak. İşverenlere ise kıdem tazminatı için kredi desteği verilecek. İşverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi sağlanacak.