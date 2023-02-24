Akşener'den 'seçim tarihi' açıklaması

BDDK'dan konut kredisi için yeni karar
BDDK'dan konut kredisi için yeni karar
Meclis mesaiye EYT ile başlayacak
Meclis mesaiye EYT ile başlayacak
Yıkılan Rende Sitesi'nin sahibi yaş haddinden serbest
Yıkılan Rende Sitesi'nin sahibi yaş haddinden serbest
Malatya'da 5 binanın yıkılmasını görüntüleyen dron pilotu yaşadıklarını anlattı
Malatya'da 5 binanın yıkılmasını görüntüleyen dron pilotu yaşadıklarını anlattı
Deprem bölgesinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu
Deprem bölgesinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu
Depremzedeler Türkiye'nin her yerinden 'veraset belgesi' alabilecek
Depremzedeler Türkiye'nin her yerinden 'veraset belgesi' alabilecek
Kiralık evlere 'deprem' zammı: Müstakiller yüzde 100 arttı
Kiralık evlere 'deprem' zammı: Müstakiller yüzde 100 arttı
EYT'ye 'deprem' ayarı
EYT'ye 'deprem' ayarı
Yeni Adıyaman'a en uygun yer aranıyor: Zemin etüdü çalışması
Yeni Adıyaman'a en uygun yer aranıyor: Zemin etüdü çalışması
Konut ihtiyacı arttı, fırsatçılar sahnede: Çimento ve demire zam
Konut ihtiyacı arttı, fırsatçılar sahnede: Çimento ve demire zam
YSK deprem bölgesi için hazırlanıyor: Seçimde erteleme yok
YSK deprem bölgesi için hazırlanıyor: Seçimde erteleme yok
Köylere çelik ev: Fay hatlarından uzakta dağ yamaçlarına inşa edilecek
Köylere çelik ev: Fay hatlarından uzakta dağ yamaçlarına inşa edilecek
Afet riski altında alanların dönüştürülmesinde personel sayısı 895'e çıkarıldı
Afet riski altında alanların dönüştürülmesinde personel sayısı 895'e çıkarıldı
Depremzedelerin açacağı davalarda zaman aşımı var mı?
Depremzedelerin açacağı davalarda zaman aşımı var mı?
'Depremzede çocuklar kuran kursuna yerleştirildi' iddiasına açıklama
'Depremzede çocuklar kuran kursuna yerleştirildi' iddiasına açıklama
Meslek liseleri, zor günde birer fabrikaya dönüştü
Meslek liseleri, zor günde birer fabrikaya dönüştü
Türkiye'de ilk kez uygulanacak: Deprem izolatörlü bin konutluk proje
Türkiye'de ilk kez uygulanacak: Deprem izolatörlü bin konutluk proje
Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Bakan Bozdağ yanıtladı
Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Bakan Bozdağ yanıtladı
Hiçbir binası yıkılmadı: Sürekli istenilen bağış nedeniyle sektörü bıraktı
Hiçbir binası yıkılmadı: Sürekli istenilen bağış nedeniyle sektörü bıraktı
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
YSK'den depremden etkilenen ilde muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
YSK'den depremden etkilenen ilde muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem bölgesine yapılacak konutlar
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem bölgesine yapılacak konutlar
Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi
Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi
Merkez Bankası'ndan bankalara 1 milyar lira ceza
Merkez Bankası'ndan bankalara 1 milyar lira ceza
Bakan Kurum: Kiracılara yapılacak kira yardımı 3 bin TL'ye çıkarıldı
Bakan Kurum: Kiracılara yapılacak kira yardımı 3 bin TL'ye çıkarıldı
Önü TV ünitesi arkası deprem kabini
Önü TV ünitesi arkası deprem kabini
Bakan Koca: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Bakan Koca: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
'100 silah arkadaşımızı kaybettik, 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı'
'100 silah arkadaşımızı kaybettik, 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı'
256 canı katleden ihmaller... Kötü işçilik, kalitesiz beton
256 canı katleden ihmaller... Kötü işçilik, kalitesiz beton
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener'den 'seçim tarihi' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime ilişkin, "Şimdi aldığımız bilgilere göre, 14 Mayıs'ta Sayın Erdoğan'ın bu seçimi yapacağına dair. Onu da ne zaman öğreneceğiz? 10 Mart'ta bu kararın alınması gerekiyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 15:40, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 16:06
Yazdır
Akşener'den 'seçim tarihi' açıklaması

Fox TV canlı yayınına katılarak soruları yanıtlayan Akşener, afetin kader olduğunu ama felakete dönmesinin "ihmal, yanlışlık, eksiklik, beceriksizlik, liyakatsizlik" olduğunu söyledi.

1999'da Kocaeli, Gölcük merkez, Yalova, Sakarya, Bolu ve Düzce'ye doğru giden bir aksta İstanbul'u da ciddi sallayan bir deprem yaşandığını anımsatan Akşener, bu depremin yıkıntıları üzerinden bir şeyler oluşturmaya çalışıldığını, eksikliklerin, yanlışların bireyler ve siyasetçilerce anlaşıldığını aktardı.

Akşener, bugün kendilerini yönetenlerin 2002'de iş başına geldiklerini ve 21 yıldır iş başında olduklarını, 2017'den sonra ise "partili cumhurbaşkanlığı denilen, her şeyin bir kişinin kararına bağlı olduğu bir sisteme" geçildiğini belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bir kişinin kararına bağlı olduğu için çok hızlı yürümesi gereken sistemin beraber bir bürokratik kararsızlık ortaya çıkardığını; iyi kötü biliyorduk da; ben bu deprem esnasında gördüm. Karar alamıyor insanlar. Bütün bu yanlışlıkların arka planında birincisi liyakatsizlik, beceriksizlik, ciddiyetsizlik ama bir de bu tek adam sisteminin getirdiği, hızlı olması gereken kararların tam tersine alınamadığı, kimseden kimsenin haberi olmadığı, kelime şu; yukarıdan talimat gelmeyince de hiçbir bürokratın kıpırdamadığı sistem."

Meral Akşener, 1999'daki deprem sonrasında Kocaeli'de yaşayan ailesinin yanına gittiğini, Belediye Başkanı, Vali, iktidar ve muhalefet mensubu milletvekillerinin bir araya gelerek, ne yapabileceklerini konuştuklarını anlattı. O süreçte iktidar ve muhalefetin bir arada çalıştığını belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan'ın yerinde olsaydım, sabah 08.00'i geçirmemek kaydıyla hiç değilse Meclis'te grubu bulunan partileri ama o da değil bütün siyasi partilerin genel başkanlarını arar ve özel kalemine arattırır, davet eder, 'Ne yapalım arkadaşlar?' derdim. Ondan sonra da aynı o küçük Kocaeli'de; o daha dar bir alandı bizim için; o alanda yapılanın tamamını biz üstlenir giderdik. Şimdi bu olmadığı için bir de Sivil Savunma Kanunu 2009'da kaldırıldı. Ortada AFAD var. AFAD'a verilen görevler acayip yüksek. Ama hazırlık var mı? Yok."

- 1999 Marmara Depremiyle sahadaki "asker sayısı" kıyaslaması

Akşener, 1999 Marmara Depremi'nin ikinci günü kilometrekareye düşen asker sayısı 0,69 iken bu rakamın 6 Şubat depremlerinin ikinci günü olan 8 Şubat 2023'te 0,03 olduğunu savundu.

"AFAD'ın son 14 aydır yeterli malzeme alımı yapamadığı, bunun nedeninin bütçesinden başka kurumlara yapılan aktarmalar nedeniyle yeterli finansal kaynakların bulunmaması" olduğuna dair bilgilerin kendilerine iletildiğini belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Hepimizin parasıyla oraya teçhizat alınıyor ve siz buraya teçhizat götüremiyorsunuz. AFAD depo kayıtlarında görünen ama deprem bölgesine yeterince ulaştırılmadığı bilinen, 19 bin 859 seyyar tuvalet. Kadınlar benden tuvalet istedi. 7 gün gittim üst üste, her gün bir yerde. Benzer durum, çadır ve bunun gibi konular için de geçerli. Özgeçmişlerine erişilen 65 AFAD İl Müdürünün sadece 15'i arama kurtarma hizmetlerini doğrudan ilgilendiren yer bilimi, inşaat ve sağlık bilimlerinde lisans düzeyinde eğitim öğrenim görmüşlerdir. Bu 15 il müdürünün hiçbiri deprem bölgelerinde görev yapmamaktadır. Geri kalan 50 il müdürünün 38'i Anadolu Üniversitesi, bu il müdürlerinin birçoğunun örgün eğitim değil açık öğretimden mezun oldukları tarafımızdan değerlendirilmektedir. İİBF'den mezun olmuşlardır."

İYİ Parti'den 16 milletvekilinin, genel başkan yardımcısının bölgeye gittiğini, il ve ilçe teşkilatları ile orada bulunan üyelerden bilgi aldıklarını, bunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklara ilettiklerini kaydeden Akşener, "Bir AFAD müdürü, bir şehirde. Bilgi dahilinde, bir de yardımların yerine ulaşamadığını fark ettik. Bunun üzerine bir vaka analizi, AFAD müdürü arandı. Bunlar yardım etsinler, iznimiz de var, gizli saklı bir iş değil. AFAD Müdürü Vali'den, Vali genel merkezden şey yapmadan izin veremedi. Bunlar için her seferinde saraydan bir kişi arandı." dedi.

- "18 Haziran'da kesinlikle bu seçim olmalıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, depremlerin ardından gündeme gelen "Seçim ertelenmeli mi ertelenmemeli mi?" sorusuna bakış açısının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Ben o zaman şunu söyledim; '14'üne yetişemeyebilir. Alan büyük görünüyor. 1 milyon 700 bin insan göç etti diye bilgimiz var. Bunun 3 milyona ulaşacağı söyleniyor. Sayın Erdoğan'ın söylediği ama kararını vermediği 14 Mayıs olmayabilir' dedim. 'Ama 18 Haziran'da kesinlikle bu seçim olacaktır, olmalıdır. Bunun tereddüt haline bile gelmesi doğru değil' dedim. Hala aynı noktada duruyorum. Şimdi aldığımız bilgilere göre, 14 Mayıs'ta Sayın Erdoğan'ın bu seçimi yapacağına dair. Onu da ne zaman öğreneceğiz? 10 Mart'ta bu kararın alınması gerekiyor."

- 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı konusu

Meral Akşener, "2 Mart'ta Millet İttifakı yeniden masa başında toplanacak. Türkiye 2 Mart'ta neyi öğrenecek?" sorusu üzerine, kendi ev sahipliğinde toplandıklarında, Cumhurbaşkanı adayının hangi yöntemle nasıl belirleneceğine dair bir çalışmanın artık yapılması gerektiği talebi üzerine, bunun yol ve yöntemlerini konuştuklarını anlattı.

13 Şubat'ta yapmayı planladıkları ancak ertelenen toplantıda, ne yapacaklarını netleştirip, kamuoyuyla paylaşmayı planladıklarını, ancak aday hakkında bir kararları olmadığını aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"2 Mart'ta yapacağımız toplantıda bunun yolu yönteminin kesinlikle konuşulacağını düşünüyorum. Ben söyleyeceğim çünkü. Bu konuda kararlarımızı hızlı bir şekilde almamız lazım. Eğer 14 Mayıs ise, süreç 2,5 ay. İsmi ne zaman öğrenirsiniz onu bilemiyorum. Diğer arkadaşlar adına konuşmak doğru değil. Biz şu ana kadar herhangi bir aday ismini, adı geçenlerin hiçbirini o masada konuşmadık. Kendi aramızda da konuşmadık."

Aday belirleme konusunda geç kalınmadığını vurgulayan Akşener, "Sizin önünüzde kaç isim var?" sorusunu ise "Bilmiyorum." diye yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masaya gelirse, böyle bir karar için bir lider tereddütte kalırsa nasıl bir tablonun ortaya çıkacağına ilişkin soruya, şu cevabı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu ortak olarak adayın belirleneceğini kendi ilan etti. CHP'de Sayın Bülent Kuşoğlu'nun Sayın Hande Fırat'a verdiği bir beyanat var. Bu masa Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun aday olmadığı takdirde masanın dağılacağını söyleyen bir şey. Bir tekzip görmedi bu. Sayın Bülent Kuşoğlu muhasebeden sorumlu genel başkan yardımcısı, biliriz ki Sayın Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir insandır. Dolayısıyla bu kabul gören bir durumsa ben de diyorum ki biz de o zaman bu 6'lı masanın liderleri olarak, bizim o masaya otururken ki bilgimiz nedir, gücümüzü, enerjimizi birleştireceğiz ve 13. Cumhurbaşkanını seçtireceğiz. O zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur ki bu tartışmadan uzak, o bir noterlik görevi gören bir masa. Benim bilgimin içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Yani bize söylenen o değil. Buradaki çelişki kısmı, aslında bize ait değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Meclis mesaiye EYT ile başlayacak
Meclis mesaiye EYT ile başlayacak
'Buraları dört dörtlük yapmadan buradan çıkmamız mümkün değildir'
'Buraları dört dörtlük yapmadan buradan çıkmamız mümkün değildir'
YSK deprem bölgesi için hazırlanıyor: Seçimde erteleme yok
YSK deprem bölgesi için hazırlanıyor: Seçimde erteleme yok
24 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
24 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi yayımlandı
OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi yayımlandı

Bu Habere Tepkiniz

Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

Emeklilik yaş şartı, sadece malullük, engellilikten dolayı emeklilik/yaşlılık aylığı ve vazife malullüğü durumlarında aranmaz, diğer bağlanacak olan aylık türlerinde aranır.
OHAL bölgesinde öğretmenlerin mazeret tayinine düzenleme

OHAL bölgesinde öğretmenlerin mazeret tayinine düzenleme

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı. Depremde yakınını kaybedenler ile bulunduğu ilde yakınının tedavisini yapamayacak olanlar da yer değişikliği isteyebilecek.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
24 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile Bakanlığındaki görevliler OHAL'de ek ders görevini yapmış sayılacak

Aile Bakanlığındaki görevliler OHAL'de ek ders görevini yapmış sayılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alan deprem bölgesindeki eğitim görevlileri, olağanüstü hal (OHAL) süresince ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi yayımlandı

OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi yayımlandı

OHAL, kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İntihal yapan akademisyenin 'iyi hal indirimi' yapılmaksızın atılması hukuka uygun bulundu

İntihal yapan akademisyenin 'iyi hal indirimi' yapılmaksızın atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan davacının intihal eyleminden dolayı meslekten çıkarma cezasını hukuka uygun bulan Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Deprem bölgesinde TYP ile 20 bin 700 kişi istihdam edilecek

Deprem bölgesinde TYP ile 20 bin 700 kişi istihdam edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan atama izni dağılımı bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan atama izni dağılımı bekleniyor

Kamu idareleri başta olmak üzere tayin müracaatında bulunacak vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak atama izin dağılımını bekliyor
5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları

5510 kapsamında memur olan ziyaretçi soruları
23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 mart 2023
Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Artvin-Erzurum kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner Barajı 4 Tüneli mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle kaya kütleleriyle kapanan tünelin girişindeki betonda hasar meydana geldi. Artvin-Erzurum kara yolu güzergahını kullanacak sürücüler, 1. kilometrede jandarma ekiplerince durdurularak farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 mart 2023
Hangi ilde kaç çadır ve konteyner kuruldu?

Hangi ilde kaç çadır ve konteyner kuruldu?

AFAD, depremin vurduğu illerde 287 noktada çadır kent alanlarının oluşturulduğunu ve 329 bin 382 çadırın kurulumunun tamamlandığını açıkladı.