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Lütfü Savaş: Sorumlu olan herkes hesap versin

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve Hatay'da da büyük yıkımlara sebep olan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yaptığı yazılı açıklamada önemli konulara değindi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 17:02, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 17:04
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Lütfü Savaş: Sorumlu olan herkes hesap versin

Sorumlu olan herkesin hesap vermesi gerektiğini söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bizim de herkese hesap sormamız lazım. Bu sadece Hatay için geçerli değil, diğer illerin de bu hesabı vermesi lazım" dedi.

"Binaların yapılmasında 4 bileşen var"

Binaların yapılmasında 4 bileşenin olduğunu aktaran Başkan Savaş, "Burada tek bileşen belediye değil. Müteahhit firma, yapı denetim firmaları, belediye ve hükümet var. Müteahhit ve müteahhit firmanın projeleri çizdirdikleri var. Belediyeye getirip projeyi inceletiyorsunuz. Belediye inceledikten sonra ruhsat veriyor. Ruhsattan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı denetim ruhsatı veriyor. Müteahhit ile denetim firması inşaatı birlikte yapıyor. Bu işin kefaleti yapı denetim firmasında. 2013 yılına kadar bütün firmalar öncelikle kendi odalarına gidip inşaatı inceletiyorlardı. Elektrik, statik, mimari kısmını inceletiyorlardı. Sonra belediyelere geliyordu. 2013'ten itibaren iktidar bunu kaldırdı. Sadece belediyelere projeyi getirip onaylatıp inşaata başladılar. Büyükşehir belediyeleri fabrikalara, hastanelere, petrol ofislerine bakar, bunun gibi yapılara bakar, yani Büyükşehirlerin imarda pek dahli yoktur. Yapı ruhsatlarını işyerleri için, konutlar için ilçe belediyeleri veriyor. Ben 9 yıldır büyükşehir belediye başkanıyım, bunların denetimi, ruhsatı hepsi ilçelerde. Hiç kimse üzerine alınmıyor, herkes bize vuruyor. Şu an yaralarımızı sarmak için uğraşıyoruz, 1 ay sonra belgeleriyle her şeyi anlatırım. Ben diyorum ki Antakya Belediye Başkanlığı'ndaki 5 yıllık hesabı veririm, onun dışındakiler hiçbiri benimle alakalı değil. Şu anda Hatay'da her tarafta bina yıkıldı. Bütün bunların sorumluluğu bir kişide değil" ifadelerini kullandı.

"Büyük felaketi, adeta küçük mahşeri yaşadık"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş; "İlk 2 gün telefon ve internetten faydalanamadık. Vali beyle görüşebilmek için birbirimizin yanına gidiyorduk. Küçük mahşer günü yaşadık. Hava yağmurluydu, gece soğuktu. Yaralarımızı sarmaya çalıştık, sağ kalanları ayakta tutmaya çalışıyorduk. Ailelerinde çok can kaybı olan arkadaşlarımız vardı. Müthiş korkunç bir tabloydu. Bütün bunlarla birlikte cenazelerimizi defin için o kadar insan perişan olmuştu ki.. İmamımızın bir tanesini kaybetmiştik. Müdür yardımcılarımızın iki tanesi kaybolmuştu. Süreçte yeni yeni ihtiyaçlar oluyor. İlk gün battaniye bulmak insanlara mucize gibiydi, daha sonra çadır bulmak da öyleydi. Tuvalet ihtiyacı doğdu. Hal böyle olunca insanlar evine giremiyor. Çadır kentler kurmak istiyoruz. Herkes çadır, konteyner istiyor. İnsanlar evinde yatmaktan korkuyor" şeklinde konuştu.

"Rönesans Rezidans'ın ruhsatını biz vermedik, belediyemizle hiçbir ilgisi yok"

Rönesans Rezidans'ın ruhsatını belediye olarak kendilerinin vermediğini dile getiren Başkan Savaş, "Söz konusu müteahhit mimarlar odası başkanıydı. Ben onu mimarlar odası başkan iken tanıyorum. Kendi işini nasıl yaptığını, yaptığı işte bir hatası olup olmadığını benim bilme şansım yok. O zaman Antakya Belediye Başkanıydım. Orası 64 beldenin bir tanesinin sınırları içindeydi. 2011'den itibaren büyükşehir yasası konuşulunca beldelerde inşaat furyası koptu. Bunların hiçbirisi benim denetimimde değildi. O ruhsatları ben vermedim. Ekinci Belediyesi verdi.

"Lütfü Savaş suçu varsa cezasını çeker ama suçu olanların da cezasını çekmesi için sonuna kadar mücadele eder "

Suçlu olan herkesin cezasını çekmesi gerektiğini belirten Lütfü Savaş, şu cümlelere yer verdi: "Şu an yıkılmış bir belediyeden bahsediyoruz. 1995 yılından devraldığımız binanın arşivi yok. Arşivi topluyoruz. Şehir şu anda o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz. 9 yıldır bunun yetkisi bende değil. 11 ilçe belediyesi var, istifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane Büyükşehirin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldelerin istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim. 1 ay sonra yargıya başvuralım, kimler haksızsa, kim ceza alırsa, bu benim için de dahil"

"Hatay'ın ruhuna uygun şehirleşmenin yapılması gerek"

Birlik ve beraberlik içinde Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmaları gerektiğini söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bu şehirdeki her belediye, buradaki odalar, üniversiteler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hatay'ı tekrar ayağa kaldırmak için, Hatay'ın ruhuna uygun şehri yapabilmek için birlikte çalışmaları lazım. Hep birlikte tekrar Hatay'ı kimliğine, kişiliğine, karakterine uygun tekrardan inşa ederiz. Çünkü bu multidisipliner bir konudur; içinde jeofizikçilerin, jeologların, mühendislerin, mimarların, ilgili odaların, sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin, üniversitelerin, bakanlıkların hep birlikte olduğu bir konsorsiyum ile çözmemiz gerek" dedi.

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