Konya Valiliğinden deprem açıklaması: Olumsuz ihbar yok

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.01'de, merkez üssü Ereğli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Konya Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ereğli ilçesinde deprem meydana gelmiş olup herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşerilerimize geçmiş olsun."