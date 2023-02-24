Dolar haftayı 18,90 TL sınırında tamamladı
Dolar haftayı 18,89 TL'ye yükselerek tamamladı. Avro ise 19,93 TL'ye geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 18:13, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 18:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8720
|18,8730
|18,8900
|18,8910
|Avro
|20,0140
|20,0150
|19,9340
|19,9350
|Sterlin
|22,6780
|22,7920
|22,5280
|22,6410
|İsviçre Frangı
|20,1820
|20,2830
|20,0750
|20,1760
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8420
|18,9220
|18,8600
|18,9400
|Avro
|19,9740
|20,0540
|19,8940
|19,9740
|Sterlin
|22,6180
|22,8280
|22,4680
|22,6780