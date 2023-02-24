'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında başvuru sayısı 7 bin 792'ye ulaştı

Varank, katıldığı canlı yayında depremlerin ardından bölgedeki en önemli konunun barınma olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 milyon 600 bin vatandaşı çadır kentler, konteyner kentler, kamu misafirhaneleri, yurtlar ve spor tesisleri gibi geçici barınma alanlarında misafir ettiklerini dile getiren Varank, bölgeyi tahliye eden vatandaşlara da valilikler kanalıyla barınma imkanı sağladıklarını ifade etti.

Vatandaşların kalıcı konutlarına ulaşana kadar onlara barınma imkanı sağlamaları gerektiğini vurgulayan Varank, bu çerçevede "Evim Yuvan Olsun" kampanyasını başlattıklarını hatırlattı.

Varank, kampanya kapsamında yurt içinde kullanmadıkları evi, yazlıkları olan vatandaşların afetzedeleri bu yerlerde barındırmak istediklerini kendilerine ilettiklerini, kampanyayı bu şekilde başlattıklarını anlattı.

Kampanyadaki son başvuru sayısını da paylaşan Bakan Varank, "7 bin 792 vatandaşımız evlerini afetzede kardeşlerimize açtı. Bunların bir kısmı hiçbir bedel istemeden evlerini açan hayırseverlerimiz. Yaklaşık 6 bin hayırsever evlerini bedelsiz bir şekilde açtı. Bunun ötesinde de ucuz bir kira karşılığında evlerini açan hayırsever vatandaşlarımız var." diye konuştu.

Kampanyanın işleyişi hakkında da bilgi veren Varank, evi olan hayırseverlerin emlak siteleri üzerinden konut bilgilerini sisteme girdiklerini, kaymakamlıkların evlerin depremzedeler için uygun olup olmadığını kontrol ettiğini, uygun olan evlere depremzedelerin yerleştirildiğini söyledi.

İlk günden itibaren oldukça güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Bu hayır yarışı içinde olmak isteyen vatandaşlarımız yoğun bir şekilde kampanyaya destek veriyorlar. Sanatçılarımız, spor dünyasından önemli isimler, siyasiler bu kampanyaya destek veriyorlar. İnanıyoruz ki bu sıkıntılı dönemde bir nebze olsun depremzede kardeşlerimizin sıkıntılarını giderecek şekilde, evlerini bu sisteme kaydettiren hayırsever vatandaşlarımız sayesinde, depremzede kardeşlerimiz, geçici bir süreyle bu evlerde misafir olabilecekler."

Deprem bölgesindeki sanayicilere verilecek desteklere de değinen Bakan Varank, depremden etkilenen 11 ilde sanayinin envanterini çıkarma çalışmalarında sona geldiklerini ifade etti. Varank, organize sanayi bölgelerinde herhangi bir yıkım olmadığını, OSB'lerin önemli bir kısmında üretimin başladığını sözlerine ekledi.