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Depremzedelere bazı ürünleri 3 ay boyunca TMO verecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada 3 ay süresince ihtiyaç duyacakları un, pirinç, mercimek, ayçiçek yağı, fındık, kuru üzüm ve benzeri gıda maddeleri, ilgili kuruluşlar üzerinden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından karşılanacaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 20:24, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 20:26
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Depremzedelere bazı ürünleri 3 ay boyunca TMO verecek

Bakan Kirişci, Şanlıurfa Valiliğinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara acil şifa diledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha yaşamış olduğunu aktaran Kirişci, yaşanan sıkıntıların da kısa sürede üstesinden gelmeye gayret edeceklerini aktardı.

Kirişci, depremden zarar gören il sayısının 11'e çıktığını ve Sivas'ın Gürün ilçesinde de depremin bir takım zararlara yol açtığını tespit ettiklerini hatırlatarak, bu geniş coğrafyada ülke nüfusunun yüzde 17'sine tekabül eden 13,5 milyon nüfusu etkileyen depremin tüm Türkiye'de hissedildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını belirten Kirişci, bugün itibariyle bakanlığına bağlı 13 bin 590 personelin sahada olduğunu, ayrıca çalışmalara 4 bin 795 ağır iş makinesi ve ekipmanın çalışmalarla da destek verdiklerini ifade etti.

Kirişci, hayvansal üretimin herhangi bir şekilde aksamasını istemediklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede özellikle 13 bin 196 ton hayvan yemi dağıttık, bundan ayrı olarak da 1,5 milyar liralık hayvan yemi desteğinde de ayrıca bulunacağımızı belirtmek isterim. 4 bin 399 hayvan çadırı dağıttık. Orman Genel Müdürlüğümüz, 41 bin 734 ton ısınma amaçlı odun dağıttı. Çünkü bazı yörelerimiz vardı ki buralarda elektrikle ilgili altyapılar zarara uğramış ve vatandaşımızın açta açıkta, ısınmadan kalmaması gerek. Yine tarımsal üretimin aksamaması, üreticimizin yanında olduğumuzu göstermek için 8 bin 547 ton süt topladık. Hayvancılıkta bu süt faaliyetlerini, süt üretim faaliyetlerinde bulunan üreticilerimize böyle de bir destek sağladık. Veteriner tıbbi ürün ki 24 bin 432 kutu ilaçlar, bunlar vatandaşlarımıza hayvanlarının sağlığı için kullanılmak üzere dağıtılmıştır. Çiftçilerimizin yanında ve yakınında olmaya inşallah devam edeceğiz."

- "Temel amacımız üretim zinciri aksamasın"

Bakanlığın üreticiyi desteklemek için yaptığı çalışmaları anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın 'benim bu hayvanlara bakacak durumum yok' dediği anda biz bu hayvanların TİGEM olarak bakımını üstlenmiş durumdayız. Kesif ve kaba yem ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. Sahipsiz hayvanların sağlığı için mobil veteriner klinikleri kuruyoruz. Çünkü onlar da bizim hem insani olarak hem İslami olarak görev alanımızda olan canlarımız. Bu hayvanlarımız için de 50 bin ton mama dağıtımını AFAD, ekipleriyle gerçekleştiriyoruz. Depremde zarar gören işletme ve hayvanların tespitlerini yapıyoruz. Depremde özellikle bu tespitlerimiz sayesinde telef olan büyükbaş ve küçükbaş gibi hayvanlar, kanatlı yine aynı şekilde ve arılı kovan bunları mesela tespit ettikten sonraki bu çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı, bunları bedelsiz karşılayacağız. Ayni olarak bunları vatandaşlarımıza tekrar sunacağız. Tekrar ifade ediyorum. Temel amacımız; üretim zinciri kırılmasın, üretim zinciri aksamasın, kırsaldaki bu zorlukları yaşayan vatandaşlarımıza biz çare olalım, nefes olalım. Onlar üretmeye devam etsinler ki bu ülke gıda güvenliğiyle ilgili en ufak bir sorun yaşamasın, gıdasız da kalmasın."

Depremden etkilenen 11 ildeki 1,5 milyon kovanın acil şeker ihtiyacının Türk Şeker tafarından karşılandığını aktaran Kirişci, ÇKS güncellemesi kayıtlarının da 8 Mayıs'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Bakan Kirişci, TMO'nun afet bölgesinde hububat ve baklagil alımını da kota ve cins ayrımı yapmadan sürdüreceğini anlatarak, deprem bölgesindeki çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan sübvasiyonlu kredi borçlarını 1 yıl süreyle ertelendiğini hatırlattı.

Depremden etkilenen kırsal bölgelere ilk etapta 70 bin köy evi yapılacağını aktaran Kirişci, dünyaya örnek olacak yerleşimler yapılacağını söyledi.

- "11 kalemde destekleme ödemeleri bugün yapılmaya başlandı"

Kirişci, 81 il için 11 kalemde destekleme ödemelerinin bugün itibariyle yapılmaya başlandığını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda toplam 13 milyar 836 milyon 6 bin 715 TL'yi, 2 milyon 520 bin 567 çiftçimizin hesaplarına bugün itibariyle geçirmiş olduk. Onlara hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Bunları güle güle harcasınlar inşallah. Mazot ve gübre desteği afet bölgesindeki illere nakdi olarak verilecek. Bakanlık olarak biliyorsunuz bizler bunu ayniye çevirmiş ve üreticilerimizin Ziraat Bankası'ndan aldıkları kartın üzerine sadece mazot ve gübre alımında kullanılacak şekilde bunların tanımlanmasını sağlamıştık. Ama buradaki bu 11 ilimizdeki vatandaşlarımızın böyle bir ayni olan desteği şu anda kullanmaları yerine, bunu nakdi olarak kullanmalarının onlar için daha pratik olacağına karar verdik. Geri kalan 70 ilimizde sadece o kalemlerden mazot ve gübre desteği için söylüyorum, o ayni olmaya devam edecek. Ama 11 ilimiz için bütün destekler nakdi olarak vatandaşlarımızın bankaya gittiklerinde veya bir ATM'ye uğradıklarında bu paraları da alabilecek. Bu kapsamda deprem bölgesindeki 425 bin 275 depremzede çiftçimiz için toplam bu rakam da oldukça önemli, 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL. Yani yuvarlak rakam 3,5 milyar liralık bir ödemeyi bu 11 ilimiz için gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şanlıurfa özelinde ise 975 milyon 555 bin TL'si mazot ve gübre desteklemeleri olmak üzere toplan 1 milyar 68 milyon lira da Şanlıurfalı çiftçilerimizin, üreticilerimizin hesabına geçmiştir."

- Depremzedelerin ihtiyaçları 3 ay süreyle TMO tarafından karşılanacak

Bakan Kirişçi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müşterek yürütülen çalışmaların tamamlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada 3 ay süresince ihtiyaç duyacakları un, pirinç, mercimek, ayçiçek yağı, fındık, kuru üzüm ve benzeri gıda maddeleri, ilgili kuruluşlar üzerinden TMO tarafından karşılanacaktır. TMO bu noktada tüm ihtiyaçları karşılayabilecek stok ve kabiliyete de sahiptir. Bir kez daha bu yapılmış olan destekten dolayı çiftçilerimize bol bereketli kazançlar dilerken, onların tarımsal faaliyetten kopmamaları, bu ülkenin asli gerçeğinin ve geleceğinin tarımda olduğunu bir kez daha bütün dünyanın gördüğü böyle bir dönemde bu ulvi görevlerini eksiksiz, noksansız yapmaları konusunda her daim yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

Bakan Kirişci, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesindeki yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek birlikte yemek yedi.

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