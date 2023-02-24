OHAL Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği takvimi

Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

Emeklilik yaş şartı, sadece malullük, engellilikten dolayı emeklilik/yaşlılık aylığı ve vazife malullüğü durumlarında aranmaz, diğer bağlanacak olan aylık türlerinde aranır.