OHAL Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL Bölgesinde Görev Yapan Öğretmen ve Diğer Personelin Yer Değişikliği Takvimi'ni yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 20:30, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 20:44
MEB'den yapılan duyuru şu şekilde;
OHAL Bölgesinde Görev Yapan Öğretmen ve Diğer Personelin Yer Değişikliği Takvimi
Başvuru Başlangıcı: 24 Şubat
Başvuru Bitişi: 10 Mart
Atamaların Açıklanması: 15 Mart
Yer değiştirme duyurusu için tıklayınız