Gaziantep Valisi Gül'den kentteki kira fiyatlarıyla ilgili açıklama
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte fahiş kira artışı yapanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2023 21:07, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 21:22
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte fahiş kira artışıyla ilgili kamu vicdanını yaralayan çok sayıda şikayet geldiğini belirtti.
Gül, "Makul olmayan taleplerin tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemler yapılacağı gibi vergi kaçırmaktan geriye yönelik işlem yapılacaktır." ifadesini kullandı.