Bakanlıktan 'sosyal yardım yönlendirmeleri'ne ilişkin uyarı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı art niyetli kişilerin sosyal medya platformlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın adını kullanarak sosyal yardım yönlendirmesi yaptığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın Bakanlığımızın resmi hesapları dışında bu tip mesajlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadesi kullanıldı.

"Depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği" iddialarına yalanlama

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan "Depremzede çocukların bir cemaat tarafından işletilen Kur'an kursuna verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Haberde iddia edildiği gibi depremzede çocukların Kur'an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.