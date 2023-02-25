Pazarcık geri dönüyor

Depremi hasarsız atlatan Yukarı Pazarcık olarak adlandırılan bölgeye 5 bin konut inşa edilmesi planlanıyor.

7,7'lik büyük depremin merkez üssü Pazarcık, yerleşimin başladığı ilk noktasına dönüyor. İlk etapta yapılacak konutlar için Bağdınısağır ve İncirli Mahalleleri belirlendi. Bağdınısağır Mahallesi, ilçede yerleşimin başladığı nokta olarak biliniyor ve halk arasında 'Yukarı Pazarcık' olarak adlandırılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni konutlar için bir an önce harekete geçileceğini açıklamasının ardından ilk depremin merkezi Pazarcık'ta yeni konutların yerleri de belli olmaya başladı. İlk etapta yapılacak 518 konutun bir kısmı TOKİ binalarının bulunduğu Bağdınısağır Mahallesine, bir kısmı da İncirli Mahallesine inşa edilecek.

ROTA İLK MERKEZ

Bağdınısağır Mahallesi halk arasında 'Yukarı Pazarcık' olarak adlandırılıyor. Bölge yetkililerden alınan bilgiye göre, ilçede ilk yapılaşma bu mahalle etrafında başladı. Sonrasında ise yavaş yavaş 'Aşağı Pazarcık' olarak nitelendirilen bölgeye doğru ilerledi. Depremin asıl vurduğu yer Aşağı Pazarcık bölgesi oldu. Yeni konutların yapılacağı bölgedeki konutların çoğunun sapasağlam olduğu, bir kısmının ise hafif hasarla atlattığı görüldü. Bu nedenle yapılacak ilk konutlar zemini sağlam olan bu bölgede yapılacak.

ZEMİNİ TAŞ GİBİ

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde yıkılan binaların yerine yapılacaklar için sert zemin şartı getirilmişti. Yeni Şafak, konutların inşa edileceği bölgeyi yerinde görüntüledi. Her iki bölgenin de tepelik alan ve taşlık olduğu görüldü.

TOKİ KONUTLARI HASARSIZ

Bağdınısağır Mahallesi'ndeki TOKİ konutları deprem sınavını başarıyla geçmiş. 2017'de yapımına başlanılan ve 1 yıl sonra sahiplerine teslim edilen konutların tamamı depremi sapasağlam atlattı. Bunun yanı sıra 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapımına başlanılan konutların inşaatında da herhangi bir zararın olmadığı görüldü.

Toplamda 5 bin konut

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdınısağır ve İncirli Mahallelerine etap etap toplamda 5 bin konutun yapılması planlanıyor. Bu konudaki çalışmaların sürdüğü ifade edilirken, 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak konutların metrekaresinin ilçedeki mevcut TOKİ evleri gibi olacağı belirtildi.

Ulaşım 'ovaya' kaydırdı

Binlerce yıllık tarihi bulunan Pazarcık'ın ovaya kayma süreci ulaşım kaynaklı. 1900'lü yılların başında ilçe merkezi Yukarı Pazarcık ağırlıklı seyrederken, Aşağı Pazarcık olarak bilinen bölgeye tren istasyonun yapılması bu bölgeye doğru büyümeye neden oluyor. Düz ovada bulunan istasyonun çevresinde tek tek başlayan yerleşim 1950 sonrasında kaymakamlık gibi resmi kurumların da buraya taşınmasıyla hızlanıyor. İlçenin depremden etkilenmeyen yamaçta bulunan eski yerleşimi ile büyük hasar alan yeni bölgesi arasında yaklaşık 1,5- 2 kilometre bir mesafe bulunuyor.

Binalar sağlam kaldı

Vakkas Karatarla, 4 yıl önce merkezdeki evini satarak TOKİ binasına yerleşmiş. Sattığı evin depremde yıkıldığını öğrendiğini söyleyen Karatarla, deprem günü yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Deprem gecesi dairede sallanma oldu. Evdeki eşyalar kırıldı ancak binaya hiçbir şey olmadı. Binaya güvendiğim için korkmadım. Eşim biraz korktu. TOKİ'den Allah razı olsun. TOKİ'nin çok konut yapmasını istiyoruz. 4 sene önce Menderes Mahallesinde oturuyordum. O ev bu depremde yıkılmış." Deprem günü Menderes Mahallesindeki evinde kalan Ali Taşkınsu ise canlarını zor kurtardıklarını belirterek, "Depremden sonra kardeşimin TOKİ'deki evine geldik. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Sağlam konutları inşa etmişler. İlçe merkezindeki binaların yüzde 90'nın içerisine girilmez vaziyette. Devletin hazine arazisi üzerinde başlanacak TOKİ'ler için yeterli konutların yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.