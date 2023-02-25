EYT'liler kampanya başlatıyor: İlk maaşlar depremzedelere

Yaşanan deprem sebebiyle ertelenebileceği iddia edilen EYT çalışması yeniden başladı. AK Parti'de yapılan değerlendirmeler sonrasında yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren çalışmanın tamamlanarak önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştırılması yönünde görüş birliğine varıldı. Düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması halinde EYT'lilerin ilk maaşlarını nisan ayında alması mümkün olabilecek. EYT'liler ise düzenlemenin ardından ilk maaşlarını depremzedeye bağışlama kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Topluluğumuzun, acıları paylaşmak adına bu anlamda hem sosyal medyadan hem de bize ulaşan çokça talebi var. EYT'lilerimizin büyük bir çoğunluğu, ilk maaşını depremzedele vereceğini söyledi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ