Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesi genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Deprem bölgesinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcakların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 8, en yüksek 19 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 3, en yüksek 16 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 11 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek 19 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 2, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 1, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 20 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.