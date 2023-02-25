MEB, depremin yaralarını sarmak için tüm birimleriyle seferber oldu

İLKSAN'ın deprem bölgesindeki üyelerine nakdi yardım ödemeleri devam ediyor
İLKSAN'ın deprem bölgesindeki üyelerine nakdi yardım ödemeleri devam ediyor
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Kiracılar da risk tespiti isteyebiliyor
Kiracılar da risk tespiti isteyebiliyor
EPDK'dan uyarı: Vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder
EPDK'dan uyarı: Vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder
Depremde yıkılan banka şubelerinin altında servet yatıyor
Depremde yıkılan banka şubelerinin altında servet yatıyor
EYT'liler kampanya başlatıyor: İlk maaşlar depremzedelere
EYT'liler kampanya başlatıyor: İlk maaşlar depremzedelere
Pazarcık geri dönüyor
Pazarcık geri dönüyor
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
25 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
25 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Bir günde 3 farklı ilde deprem: Malatya'da deprem oldu
Bir günde 3 farklı ilde deprem: Malatya'da deprem oldu
İl il belediyelerin deprem bölgesine destekleri
İl il belediyelerin deprem bölgesine destekleri
Depremlerde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
Depremlerde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
Depremde yıkılan otelin sahibi belediye başkan yardımcısı tutuklandı
Depremde yıkılan otelin sahibi belediye başkan yardımcısı tutuklandı
Sivas Valisinden 'deprem' açıklaması: Yansıyan bir problem yok
Sivas Valisinden 'deprem' açıklaması: Yansıyan bir problem yok
'Depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği' iddiaları yalanlandı
'Depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği' iddiaları yalanlandı
Bakan Bilgin: Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim
Bakan Bilgin: Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında başvuru sayısı 7 bin 792'ye ulaştı
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında başvuru sayısı 7 bin 792'ye ulaştı
MEB'den İstanbul Valiliğine 93 okulla ilgili sürece öncelik verin talimatı
MEB'den İstanbul Valiliğine 93 okulla ilgili sürece öncelik verin talimatı
Konutta 'deprem fırsatçılarına' 90 bin liraya kadar ceza
Konutta 'deprem fırsatçılarına' 90 bin liraya kadar ceza
Konya Valiliğinden deprem açıklaması: Olumsuz ihbar yok
Konya Valiliğinden deprem açıklaması: Olumsuz ihbar yok
Lütfü Savaş: Sorumlu olan herkes hesap versin
Lütfü Savaş: Sorumlu olan herkes hesap versin
Bakan Koca'dan deprem bölgesinde çalışan personelin tayin durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan deprem bölgesinde çalışan personelin tayin durumuna dair açıklama
BDDK'dan konut kredilerine ilişkin yeni azami sınır
BDDK'dan konut kredilerine ilişkin yeni azami sınır
Meclis mesaiye EYT ile başlayacak
Meclis mesaiye EYT ile başlayacak
Yıkılan Rende Sitesi'nin sahibi yaş haddinden serbest
Yıkılan Rende Sitesi'nin sahibi yaş haddinden serbest
Malatya'da 5 binanın yıkılmasını görüntüleyen dron pilotu yaşadıklarını anlattı
Malatya'da 5 binanın yıkılmasını görüntüleyen dron pilotu yaşadıklarını anlattı
Deprem bölgesinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu
Deprem bölgesinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu
Depremzedeler Türkiye'nin her yerinden 'veraset belgesi' alabilecek
Depremzedeler Türkiye'nin her yerinden 'veraset belgesi' alabilecek
Kiralık evlere 'deprem' zammı: Müstakiller yüzde 100 arttı
Kiralık evlere 'deprem' zammı: Müstakiller yüzde 100 arttı
EYT'ye 'deprem' ayarı
EYT'ye 'deprem' ayarı
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB, depremin yaralarını sarmak için tüm birimleriyle seferber oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Depremzede öğrencilerimizin, velilerinin herhangi bir şekilde öğrencilerimizin kitapları konusunda endişe yaşamasını istemiyoruz. Basımı tamamlanan 7,5 milyon ders kitabı ve 5,5 milyon yardımcı kaynak ile ilk etapta 130 bin kırtasiye setini öğrencilerimize ulaştırmaya başladık

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2023 11:55, Son Güncelleme : 25 Şubat 2023 11:36
Yazdır
MEB, depremin yaralarını sarmak için tüm birimleriyle seferber oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzede öğrenciler ve velilerinin herhangi bir şekilde öğrencilerin kitapları konusunda endişe yaşamasını istemediklerini belirterek, basımı tamamlanan 7,5 milyon ders kitabı ve 5,5 milyon yardımcı kaynak ile ilk etapta 130 bin kırtasiye setini öğrencilere ulaştırmaya başladıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinden barınmaya, sıcak yemek imkanından psikososyal destek hizmetlerine kadar birçok alanda depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak afetzedelere yardım eli uzatmak için ilk günden itibaren çalışmalara başladıklarını belirterek, "Öncelikli olarak bakanlığımızın arama kurtarma birimi olan MEB AKUB ekibini oluşturan 4 bin 526 öğretmen, bölgedeki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ayrıca 149 okul sağlığı hemşiresi de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bugün itibarıyla bölgede 2 bin 216 MEB AKUB personeli bu çalışmalara destek vermeye devam ediyor." bilgisini verdi.

Özer, ayrıca bölgede bugüne kadar toplam 35 bin gönüllü öğretmenin destek organizasyonlarında görev yaptığını kaydetti.

- Günlük 2 milyon sıcak yemek

Bakanlık olarak depremden etkilenen vatandaşlara temel gıda desteği verdiklerini de ifade eden Özer, şöyle devam etti:

"Depremin hemen ardından bölgeye çevre illerden 1 milyon sıcak yemek gönderildi. Sonraki günlerde ise bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren meslek liselerinde, öğretmenevlerinde, uygulama otellerinde ve seyyar mutfaklarımızda günlük olarak hazırlanan yaklaşık 2 milyon sıcak yemeği her gün 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Şu ana kadar toplam 27 milyon 951 bin sıcak yemeği vatandaşlarımıza ulaştırmış bulunuyoruz. Şu an deprem bölgesindeki 10 ilimizde 97 seyyar mutfağımız ile 7 mobil fırınımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor."

Meslek liselerinde 6 ay önce kurulan ekmek fabrikalarında her gün 1 milyon 800 bin ekmeğin üretilip, deprem bölgesine dağıtıldığını kaydeden Özer, "Şu ana kadar meslek liselerimiz tarafından 26 milyon 570 bin ekmek üretilerek dağıtıldı. Ayrıca bölgeye günlük 200 bin kumanya dağıtılıyor." ifadelerini kullandı.

- Meslek liselerinden depremzedelere çadır, battaniye ve uyku tulumu

Özer, bakanlık olarak depremzede vatandaşlara barınma hizmeti desteği sağlandığına da dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"İlk günden itibaren depremzede vatandaşlarımıza okullarımızı, pansiyonlarımızı, öğretmenevlerimizi ve uygulama otellerimizi açtık. Depremin ikinci haftasında 465 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşıladık. Öte yandan meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerimiz, bütün çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırarak ivedilikle üretim faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda, bölgeye sevk edilmek üzere ilk etapta 1000 adet çadır üretimine başlandı ve 720 adet çadırın teslimi gerçekleştirildi. Yine meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde 76 bin 241 uyku tulumu, 115 bin battaniye üretilerek bölgeye ulaştırıldı."

Bakan Özer, meslek liselerinde 28 bin 804 soba üretilerek, depremzedelere dağıtımının yapıldığını da aktardı. Özer, "Meslek liselerinde üretilen 632 adet yatak, 18 bin adet panço, atkı ve bere vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Özer, meslek liseleri tarafından 1200 güneş paneli ile donatılmış konteyner sınıfın üretimine başlandığını ve 50'sinin tesliminin gerçekleştirildiğini de kaydetti.

- "1 milyon 750 bin hijyen seti bölgeye ulaştırıldı"

Bakanlığın, deprem bölgesine verdiği medikal ve hijyen desteğine ilişkin olarak da Özer, "Meslek liselerimizde üretilen 4 milyon 705 bin 795 maske, dezenfektan, kolonya ve sıvı sabundan oluşan 1 milyon 750 bin hijyen seti bölgeye ulaştırıldı. Meslek liselerimiz tarafından 240 adet seyyar tuvalet üretimine başlandı ve 90 tanesi bölgeye teslim edildi. Yine meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerinde üretilen 25 bin adet medikal önlük ve sedye örtüsü bölgede bulunan hastanelere gönderildi." ifadelerini kullandı.

Özer, ayrıca meslek liselerinde üretilen 500 güneş enerjili şarj istasyonunun da deprem bölgesine sevk edileceğini bildirdi.

- "Tüm illerimizde 596 bin 622 öğrenci, öğretmen ve yetişkine psikolojik destek hizmeti sunuldu"

Bakan Özer, depremden doğrudan etkilenen iller başta olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarının yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kuruyoruz. Şu ana kadar 391 tanesini kurduk ve 21 özel eğitim çadırı ile 73 hastane sınıfımızda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Etkinlik çadırlarına 4 bin 267 psikososyal destek kiti ile 1 milyon 159 bin 408 deprem ve psikolojik travma bilgilendirme broşürleri gönderildi. Bu çadırlarda okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve 4 bin 720 rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız hizmet vermeye başladı."

Depremden etkilenen illerde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile öğrenci, öğretmen ve yetişkinlere yönelik psikolojik ilk yardım çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Özer, bu çalışmalarla 294 bin 912 kişiye ulaşıldığını vurguladı.

Özer, "Ayrıca deprem bölgesinden diğer illerdeki yurt, pansiyon, otel gibi yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlarımız olmak üzere şimdiye kadar 301 bin 750 kişiye Psikolojik İlk Yardım Programı uygulandı. Böylece tüm illerimizde 596 bin 622 öğrenci, öğretmen ve yetişkine psikolojik destek hizmeti sunuldu." ifadelerini kullandı.

Afet bölgesi dışındaki illerde uygulanmak üzere hazırlanan Psikososyal Destek Eylem Planı kapsamında, 71 ilde öğretmen ve veli eğitimlerinin başladığını da belirten Özer, şöyle devam etti:

"Bu eğitimlere şimdiye kadar 954 bin 414 öğretmen ve 3 milyon 425 bin 502 velimiz katıldı. Öğretmen ve veli oturumları tamamlandıktan sonra 71 ilde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere psikososyal destek kapsamında 'deprem psikoeğitim programı' uygulanacak. Öğrencilere uygulanacak program, duyguları tanıma, duygularla baş etme, güvenlik, umut aşılama, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama modüllerinden oluşuyor."

- Depremzede öğrencilere eğitim seti gönderildi

Bakan Özer, deprem bölgesindeki ve başka illere nakillerini yaptıran öğrencilere her türlü eğitim materyali sağladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Depremzede öğrencilerimizin, velilerinin herhangi bir şekilde öğrencilerimizin kitapları konusunda endişe yaşamasını istemiyoruz. Basımı tamamlanan 7,5 milyon ders kitabı ve 5,5 milyon yardımcı kaynak ile ilk etapta 130 bin kırtasiye setini öğrencilerimize ulaştırmaya başladık. Ayrıca depremzede öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri dahil ihtiyaç duydukları her türlü eğitim materyalini öğrencilerimizin eğitim öğretime başlayacakları tarihe kadar ulaştırmış olacağız. LGS ve YKS'ye hazırlanmak isteyen 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için DYK açmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezlerimizi deprem bölgesindeki ölçme değerlendirme merkezleri ile eşleştirildik. Bu merkezler de LGS ve YKS hazırlıkları için kurulacak DYK'lara, buralarda gönüllülük esasına dayalı olarak görevlendirilecek öğretmenlerimize destek olacak."

- Hastane ve Mehmetçik sınıfları

Milli Eğitim Bakanı Özer, 10 ildeki tüm hastanelerde, 1 Mart'a kadar hastane sınıfları açılacağını belirterek, bugüne kadar 73 hastane sınıfının açıldığını aktardı. Özer, bu sınıflarda sadece tedavileri devam eden öğrencilerin değil sağlık çalışanlarının çocuklarının da eğitim görebileceğini kaydetti.

Okul öncesi eğitim çadırları, ilkokul ve ortaokul çadırları kurulduğunu da dile getiren Özer, deprem bölgesinde sürdürülen "her şart altında eğitime devam" anlayışıyla 10 ilde Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle çadır kent ve konteyner kent alanlarında "Mehmetçik Okulları"nı açtıklarını hatırlattı.

Konteyner kentlerde, konteyner sınıflar oluşturmaya başladıklarını belirten Özer, buralarda hızla prefabrik okullar açacaklarını vurguladı.

Öğretmenler maaşını, öğrenciler ise burslarını bağışladı
Öğretmenler maaşını, öğrenciler ise burslarını bağışladı
OHAL Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği takvimi
OHAL Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği takvimi
MEB'den İstanbul Valiliğine 93 okulla ilgili sürece öncelik verin talimatı
MEB'den İstanbul Valiliğine 93 okulla ilgili sürece öncelik verin talimatı
'Allah bana daha çok verir' demişti: Minik Özcan'ın bilgisayarı MEB'den
'Allah bana daha çok verir' demişti: Minik Özcan'ın bilgisayarı MEB'den
OHAL bölgesinde öğretmenlerin mazeret tayinine düzenleme
OHAL bölgesinde öğretmenlerin mazeret tayinine düzenleme
Meslek liseleri, zor günde birer fabrikaya dönüştü
Meslek liseleri, zor günde birer fabrikaya dönüştü

Bu Habere Tepkiniz

Emeklilik talebi kabul edilmeyen memur ne yapabilir?

Emeklilik talebi kabul edilmeyen memur ne yapabilir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu belirtir. Devlet memurlarının emeklilik hakları da hem 657 sayılı Kanunda, hem de sosyal güvenlik kanunlarında yer alır.
OHAL Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği takvimi

OHAL Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL Bölgesinde Görev Yapan Öğretmen ve Diğer Personelin Yer Değişikliği Takvimi'ni yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

Emeklilik yaş şartı, sadece malullük, engellilikten dolayı emeklilik/yaşlılık aylığı ve vazife malullüğü durumlarında aranmaz, diğer bağlanacak olan aylık türlerinde aranır.
OHAL bölgesinde öğretmenlerin mazeret tayinine düzenleme

OHAL bölgesinde öğretmenlerin mazeret tayinine düzenleme

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı. Depremde yakınını kaybedenler ile bulunduğu ilde yakınının tedavisini yapamayacak olanlar da yer değişikliği isteyebilecek.
24 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile Bakanlığındaki görevliler OHAL'de ek ders görevini yapmış sayılacak

Aile Bakanlığındaki görevliler OHAL'de ek ders görevini yapmış sayılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alan deprem bölgesindeki eğitim görevlileri, olağanüstü hal (OHAL) süresince ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi yayımlandı

OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi yayımlandı

OHAL, kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İntihal yapan akademisyenin 'iyi hal indirimi' yapılmaksızın atılması hukuka uygun bulundu

İntihal yapan akademisyenin 'iyi hal indirimi' yapılmaksızın atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan davacının intihal eyleminden dolayı meslekten çıkarma cezasını hukuka uygun bulan Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Deprem bölgesinde TYP ile 20 bin 700 kişi istihdam edilecek

Deprem bölgesinde TYP ile 20 bin 700 kişi istihdam edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan atama izni dağılımı bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan atama izni dağılımı bekleniyor

Kamu idareleri başta olmak üzere tayin müracaatında bulunacak vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak atama izin dağılımını bekliyor
Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 mart 2023
Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Artvin-Erzurum kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner Barajı 4 Tüneli mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle kaya kütleleriyle kapanan tünelin girişindeki betonda hasar meydana geldi. Artvin-Erzurum kara yolu güzergahını kullanacak sürücüler, 1. kilometrede jandarma ekiplerince durdurularak farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 mart 2023
Ezberleri bozacak 'ezine peyniri' önerisi!

Ezberleri bozacak 'ezine peyniri' önerisi!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay, katıldığı bir etkinlikte ezberleri bozacak bir açıklamada bulundu.