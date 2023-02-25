İLKSAN'ın deprem bölgesindeki üyelerine nakdi yardım ödemeleri devam ediyor

İLKSAN Genel Müdürlüğünün açıklamasında, depremden etkilenen illerdeki yaklaşık 60 bin üyeye yapılan afet nakdi yardım ödemelerinin, internet üzerinden talep alınarak aralıksız devam ettiği belirtildi.

Afetten zarar gören üye eğitim çalışanlarından evi hafif hasarlı olanlara 4 bin 800, orta hasarlılara 5 bin 400, ağır hasarlılara 7 bin 200, üyenin eş veya çocuğunun vefatı halinde ise takriben 9 bin lira tutarında nakden ve defaten yardım yapıldığı bildirildi.

İLKSAN Konukevi ve otellerinde ise depremin üçüncü gününden itibaren her gece yaklaşık 1000 üye ve ailesine ücretsiz konaklama hizmeti verildiği ifade edildi.

Eğitim çalışanlarının borçlarının nemasız olarak 3 ay ertelendiği belirtilerek, isteyen üyelere 20 bin lira "afet ikrazı" ödemesi yapıldığı kaydedildi.