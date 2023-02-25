'Teknik öğretmenler' deprem bölgesinde okulları güvenli hale getiriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen "Afet Bölgesindeki Okullarda Risk ve Tehlike Yönetimi Teknik Çözüm Ekibi Oluşturulması" projesi kapsamında meslek liselerinde görev yapan öğretmenler, deprem bölgesindeki hasarsız okulları daha güvenli hale getiriyor.

Proje, deprem bölgesinde eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için hasarsız okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği bakımından kontrolü, risk ve tehlike analizi, basit arızaların giderilmesi ve giderilemeyen arızaların belirlenmesi amacıyla hayata geçirildi.

Bu kapsamda Batman ve Erzurum'dan gelen 20 "teknik öğretmen", "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarsız okulları daha güvenli hale getirmek için çalışıyor.

Ekipler, okullarda, masa ve sıra tamiratı, su ve kalorifer tesisatı onarımı, peteklerin sabitlenmesi, dolapların duvara monte edilmesi, doğal gaz kaçağının tespiti ve onarımı, elektrik panolarının kontrolü, deprem kaynaklı gevşeyen ampullerin değiştirilmesi gibi çalışmalar yürütüyor.

Elektrik, metal, sıhhi tesisat, mobilya ve makine bölümü öğretmenleri, şu ana kadar kentteki 27 okulda çalışma yaptı.

- "Eğitimin sağlıklı şekilde yürütülmesi için okulları hazır hale getireceğiz"

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi Müdürü, aynı zamanda elektrik elektronik öğretmeni Nazmi Altuner, AA muhabirine, Bakanlığın görevlendirmesiyle kente gelip çalışmalara başladıklarını söyledi.

Şu an merkez Bağlar ilçesindeki Yiğityolu Dr. İlhan Koçtürk İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulunda çalışma yürüttüklerini aktaran Altuner, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmasıyla okullardaki eksikliklerin tespit edildiğini, ardından ekiplerin faaliyete başladığını belirtti.

Her öğretmenin kendi alanıyla ilgili işleri yaptığını dile getiren Altuner, şöyle konuştu:

"Kısa sürede inşallah tüm okulları tamamlayacağız. Özellikle okullardaki dolapları sabitlememiz gerekiyor çünkü depremin etkisiyle devrilme ihtimali var. Depremden dolayı tavandaki ampullerin kimi sarkmış kimi çalışmıyor. Onların bakım ve onarımını yapıyoruz. Kazan dairesinde sarsıntıdan kaynaklı borularda sızdırmalar olmuş. Yerinden ayrılan peteklerin düşme ihtimaline karşı sabitliyoruz. Ekiplerimiz ölçü aletleriyle gaz sızıntısının olup olmadığının takibini yapıyor."

Alanında yetkin öğretmenlerin okulları güvenli hale getirmek için titizlikle çalıştığını anlatan Altuner, "Amacımız 1 Mart'ta kadar tüm okulların bakım ve onarımını yapmak, eksikliklerini gidermektir. İnşallah tez zamanda çalışmalarımızı bitireceğiz ve eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için okulları hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.