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Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2023 13:42, Son Güncelleme : 25 Şubat 2023 15:29
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Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Niğde'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'nda yapılan açıklamada saat 13.27'de meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde oluştu. Kandilli Rasathanesi'nden depremin büyüklüğü 5.2 olarak duyuruldu.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremi bağımsız bir deprem olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Tatar, AFAD'da düzenlenen basın toplantısında, Bor ilçesinin yaklaşık 15-20 kilometre batısına denk düşen alanda yaşanan depremin derinliğinin AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 kilometre olarak ölçüldüğünü belirtti.

Tatar, "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Deprem, özellikle 20 Eylül 2020 yılında yine Bor'un Obruk beldesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem ile aynı bölgeye düşüyor." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası artçı sarsıntılara ilişkin de bilgi veren Tatar, şunları kaydetti:

"Özellikle Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin sonrasında şu ana kadar toplam 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, gerçekten çok büyük bir rakam. Yani depremlerin sonrasındaki artçı sarsıntıların sayısında şu ana kadar bir düzenli azalmanın olmadığını görüyoruz. Bunun uzun bir süre daha devam edeceğini ama belli bir zaman sonrasında ise azalarak artık sona ereceğini söylemek mümkün fakat bu artçı sarsıntıların en az 2 yıl kadar sürmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Ortalama 3 dakika civarında bir artçı sarsıntının yaşandığını ifade etmekte yarar var."

- "Özellikle hasarlı binalardan uzak durulması son derece büyük önem taşıyor"

Dün Gürün ve Pütürge ile bugün Niğde'nin Bor ilçesinde yaşanan depremlerin bir kez daha hasarlı binalardan uzak durmanın önemini gösterdiğine işaret eden Tatar, 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin özellikle hasarlı binalarda yıkıma neden olabildiğine dikkati çekti. Tatar, "Özellikle hasarlı binalardan uzak durulması ve bu bölgelerdeki resmi görevlilerin uyarılarına mutlaka uyulması son derece büyük önem taşıyor. Hasarlı binalardan eşya alınması konusunda da ısrarcı olunmaması gerekiyor. Bu konudaki yasaklamaya uyulması önemli." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede çok ciddi travma yaşandığını dile getiren Tatar, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, sürekli bir deprem beklentisiyle bu travmayı fiilen sahada yaşıyor. Sahada çalışan birçok araştırmacı arkadaşımızın verdiği bilgiler bu yönde. Bir yandan psikososyal destek ekipleri bu anlamda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışırken diğer yandan bizlerin, bilim insanlarının bu anlamda sağlıklı, akılcı, daha sağduyulu mesajlar vermesi son derece önemli. Tüm vatandaşlarımızı sakin ve soğukkanlı bir şekilde bu sürecin içinde yer almaya davet ediyoruz."

Tatar, sosyal medya üzerinden değişik ses kayıtlarıyla birtakım haberlerin yayıldığını ifade ederek, vatandaşların, devletin resmi kanallarının yapacağı duyurular ve vereceği bilgiler dışında başka bir bilgiye itibar etmemesinin önem taşıdığını vurguladı.

Bir depremin önceden yerinin, saatinin bilinmesi ve belirlenmesinin bugünkü bilimsel bilgiler ışığında mümkün olmadığının altını çizen Tatar, "Doğal olarak biliyoruz ki ülkemiz bir deprem ülkesi. Ülkemizin her yerinde açıkçası deprem üretme potansiyeli bulunan faylar var. Bu anlamda en önemli husus bunlara karşı hem toplum hem de devlet olarak hazır hale gelmek. Eminim bu süreci birlikte yürüterek sonuçta çok daha sağlıklı bir şekilde bu travmayı atlatacağımıza inanıyorum." dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliğinden, Bor merkezli 5,3 bü yüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz alan tarama faaliyetlerini devam ettirmekte olup ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kent merkezinde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşların sokağa çıkıp boş alanlarda beklediği görüldü.

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