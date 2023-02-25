Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaptığı bütün binalar yakılan CCK inşaatın sahibi Belediye meclis üyesi Yunus Kaya'nın ardından, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi, daha sonra tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2023 17:11, Son Güncelleme : 25 Şubat 2023 17:17
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı 2 binayla ilgili Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.
İlçe merkezinde gözaltına alınan Kavak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Kavak, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.