'Yanlıştan dönülmezse YÖK'e başvuracak, konuyu yargıya taşıyacağız'

Denizli Memur-Sen İl Temsilciliği Pamukkale Üniversitesi'ne ait anaokulun depremzedeler için açılmasını istedi ve Rektör Kutluhan'ı kamu stokçuluğu yapmakla suçladı.

Bu haberin ardından Rektör Kutluhan'ın Memur-Sen'i hedef aldığı ve üyeleri sendikadan istifaya zorladığı, şantaja ve mobbinge başladığı iddia edildi.

Konuya ilişkin Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından; "Pamukkale Üniversitesi tarafından yaptırılan, üç yıldır atıl durumda olan ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın anaokulu-kreş olarak açılışını yaptığı binanın depremzede çocuklarımızın eğitimi için ilgili kurumlara tahsis edilmesi istenmişti. Bu girişime Rektör Kutluhan tarafından olumsuz cevap verildiğini ve bu konudaki tüm taleplere kapının kapatıldığını belirtmiştik."dedi..

Genel Başkan Ali Yalçın konuya ilişkin diğer açıklamaları şöyle:

Pamukkale Rektörünü yanlıştan dönmeye ve aklı selime davet ediyorum. Ülkemizin yaşadığı deprem asrın değil asırların felaketi denilecek boyutta.

Devletimiz seferber,sivil toplum kuruluşları seferber, milletimiz dayanışmanın destanını yazıyor. Cumhurbaşkanımız bizzat sahada. Yükseköğretim Kurulu yük almış, acil barınma sorununu çözmek için tüm yurtlar tahsis edilmiş durumda.

Denizli'de YÖK'ün tahsis ettiği yurdun yanında 3 yıldır atıl bekleyen kreş binasını depremzede çocukların rehabilitesi için öneren sendikamızın başına gelenler tam bir rezalet!

Denizli teşkilatımızın, "Kreş açılsın,depremzede çocuklara hizmet verilsin,kırtasiye masraflarını da biz karşılayalım" duyarlılığını takdir edip "ne yapabiliriz" diye seferber olması gerekenlerin yaptığı ve teşkilatımıza yaşattığı şeyler ne haz edilir ne hazmedilir cinsten..!

Rektör Sn.Kutluhan'a "Bu yaptıklarımız doğru değil" demesi gerekenlerin teşkilatımızı,üyelerimizi talimatla istifaya zorlaması hangi vicdana sığar.

Yanlıştan dönülmezse YÖK'e başvuracak,baskıyı,yıldırmayı yargıya taşıyacak,asla sessiz kalmayacağız.