'Depremde yaralanan ve çalışma yapan personel aşılanıyor'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde yaralananlar ile enkazda görev yapan personelin tetanos riskine karşı aşılandığını duyurdu. Bakan Koca, aşılama çalışması yapılırken çekilen görüntüleri de paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Şubat 2023 17:49, Son Güncelleme : 25 Şubat 2023 17:55
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor.
Türkiye'nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar" dedi.
Bakan Koca, aşılama çalışması yapılırken çekilen görüntüleri de paylaştı.
Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar. pic.twitter.com/ifAW3hQPNlDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 25, 2023