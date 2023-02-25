Kemal Kılıçdaroğlu'dan depremzedelere ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Şubat 2023 18:33, Son Güncelleme : 25 Şubat 2023 18:35
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedelere ziyarette bulundu.
Ziyarete dair fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, "Yaralarımızı birlikte saracağız. Birlikte bu zor günleri aşarak yıkılan kentlerimizi omuz omuza ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren depremzede vatandaşlarımızı eşim Selvi Hanım ve Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke ile birlikte ziyaret ettik. Yaralarımızı birlikte saracağız. Birlikte bu zor günleri aşarak yıkılan kentlerimizi omuz omuza ayağa kaldıracağız. pic.twitter.com/9CPPkSxlsXKemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 25, 2023