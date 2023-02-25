31 kentte 'olağanüstü kuraklık' yaşanıyor

Sonbahar kurak geçti, kış aylarında da beklenen yağışlar gelmeyince barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere düştü.

Son 22 yılın en kurak ocak ayını yaşayan Türkiye susuzluk tehdidiyle karşı karşıya.

Yağış oranlarındaki düşüş endişe verici. En fazla düşüş yaşanan bölge Güneydoğu Anadolu. Bölgedeki yağış oranı geçtiğimiz yıl ocak ayına göre yüzde 74 azaldı.

31 KENT OLAĞANÜSTÜ KURAK

Uzmanlar 31 kentte "olağanüstü kuraklık" yaşandığını söylüyor.

Bursa da o kentlerden biri. Kente su sağlayan barajlardaki su miktarı son 40 yılın en düşük seviyesinde.

Türkiye'deki kuraklık tehdidinden İstanbul da fazlasıyla nasibini aldı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 35 seviyesinde,geçtiğimiz yıl aynı gün bu seviye yüzde 80'di.

Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 11 seviyesine geriledi. Baraj kuruma noktasına geldi.

İstanbul'un sussuz kalmaması için uzmanlar tasarruf çağrısı yapıyor.

ASIL TEHLİKE TARIMDA!

Uzmanlara göre tarımsal kuraklık içme suyu temininden daha da büyük bir tehlike.

Öyle ki Anadolu'yu tehdit eden kuraklığın devam etmesi durumunda tarımsal üretimde düşüş yaşanacak ve bu durum fiyatlara ciddi bir artış olarak yansıyacak.

NTV: Osman Terkan