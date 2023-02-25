Fenerbahçe'den Konyaspor'a fark

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Fenerbahçe, 13. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, gol sevinci sırasında "Bizim Canımız Türkiye" yazılı bir pankart açtı.

22. dakikada Arabam.com Konyaspor'da Mame Diouf, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde 45+5'te bir kez daha sahneye çıkan Valencia, zor pozisyonda akrobatik bir dokunuşla attığı farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe Joshua King'in golü ile 62. dakikada skoru 3-0 yaptı.

89. dakikada Fenerbahçe, Attila Szalai'nin attığı gol ile farkı 4'e çıkardı: 4-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 48'e çkaran sarı-lacivertli ekip, zirve takibine devam etti.

İlhan Palut sonrası takımın başına getirilen Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile çıtığı 4. maçta da puan alamayan ve kötü gidişini sürdüren Arabam.com Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamadı. Sarı-lacivertlilerde takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yaptı.

GOL: 11. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Lincoln Henrique'nin sıfırdan ortasında Endri Çekiçi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 13'üncü dakikada Valencia'nın kullandığı penaltıda kalecinin müdahale ettiği top önce sol direğe daha sonra da kaleye paralel giderek sağ direğe çarptı ve ağlarla buluştu: 1-0.

GOL: 45+5. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin ortasında altıpasın solundan Valencia, zor bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL: 62. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rossi'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasında Valencia, kafayla topu ceza sahası dışındaki Lincoln'e indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda Joshua King, meşin yuvarlağa son müdahale eden isim oldu ve kaleciyi kontrpiyede bırakarak topu filelere gönderdi: 3-0.

67. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rossi'nin pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Zajc, üç rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun köşeye gönderdiği plase vuruşta kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

74. dakikada orta sahada topla buluşan Arda Güler, rakibinden şık bir hareketle sıyrıldı. Atağın devamında ceza sahası dışında sağ çaprazda yaptığı hareketle iki rakibini daha ekarte eden 18 yaşındaki futbolcunun uzak direğe doğru şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

GOL: 79. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-0'a getirdi. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest atışta Crespo, soldan savunmanın arkasına hareketlenen Szalai'ye doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Erhan Erentürk'ün üzerinden filelere gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique, Arao (Dk. 57 Crespo), Zajc (Dk. 68 Oosterwolde), İrfan Can Kahveci (Dk. 57 Emre Mor), Rossi (Dk. 79 Serdar Dursun), King (Dk. 68 Arda Güler), Valencia

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Oğulcan Ülgün, Endri Çekiçi (Dk. 68 Uğurcan Yazğılı), Michalak (Dk. 41 Mehmet Ali Büyüksayar), Diouf

Goller: Dk. 13 (Penaltıdan) ve 45+5 Valencia, Dk. 62 King, Dk. 79 Szalai (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 22 Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Calvo, Dk. 16 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 8 Arao (Fenerbahçe)