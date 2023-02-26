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Karamollaoğlu, 6'lı masada konuşulan aday isimlerini açıkladı

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında 6'lı masanın olası cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuştu. İlk kez masaya isimlerin geldiğini belirten Karamollaoğlu, "Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2023 07:10, Son Güncelleme : 26 Şubat 2023 08:27
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Karamollaoğlu, 6'lı masada konuşulan aday isimlerini açıkladı

Karamollaoğlu, TV100 kanalında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde adaylık üzerinde konuşup konuşmadığına ilişkin soruya Karamollaoğlu, adaylık üzerinde konuşmadıklarını söyleyerek, "Ana muhalefet partisi lideri elbette cumhurbaşkanı olmayı arzu eder. Bunu tabii olarak karşılarım. Bunun karşılığını kendisi de mutlaka değerlendirmeli. Seçim bir bakıma garanti olmalı. Ben bir ana muhalefet partisi liderinin 'Ben aday değilim' demesini makul bulmam." diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Sizin bir adayınız var mı?" sorusu üzerine "Yok, şimdiye kadar bir aday üzerinde hiç durmadık. Şu ana kadar hiçbir konuda kanaatlerin yoğunlaştığı bir aday adayı henüz gündeme gelmedi bizde." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin altılı masanın dağılmasına neden olabileceği iddialarına ilişkin soruyu cevaplayan Karamollaoğlu, "Yok, ben öyle bir endişe taşımıyorum. Yani bu kadar mesafe kat ettikten sonra denizi geçip derede boğulursak bu mantıklı bir şey olmaz." açıklamasını yaptı.

Deprem bölgesindeki kriz merkezlerini ziyaret ettiğini ifade eden Karamollaoğlu, depremzedelerin sorunlarının çözülmesinin öncelik olduğunu dile getirdi.

İktidarın deprem sonrası krizi yönetemediğini savunan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem sonrası atılacak adımlarla ilgili muhalefete de danışması gerektiğini söyledi.

Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusu üzerine Karamollaoğlu, başından beri aday üzerinde konuşmadıklarını belirtti.

Adaylık meselesini genel hatlarıyla değerlendirdiklerini bildiren Karamollaoğlu, "Biz bu adayla ister genel başkanlardan olsun ister dışardan bu ülkeyi yönetirken bir mutabakat metni deklare edeceğiz. Aday belli olduktan sonra bu aday nasıl çalışacağını, parti liderleriyle nasıl bir diyalog içerisine gireceğini, kararları nasıl alacağını deklare edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Seçilen cumhurbaşkanının bütün yetkilere sahip olacağını belirten Karamollaoğlu, "Biz ona diyoruz ki 'Bu yetkilerini kullanırken lütfen bizimle istişare ederek kullan, bu konuda mutabakat sağlayalım'. Diyeceğiz ki 'Evet, adayımız falanca kişidir ve bu kişi Türkiye'yi yönetirken 6 siyasi partinin genel başkanlarıyla mutabakat içinde yürütecek'. Partilerin çıkardıkları oya göre de belli sayıda işte takriben 20-22 civarında bakanlık olacak. Bu bakanlıklar da partiler arasında pay edilecek. Her parti en azından bir bakanlıkta etkili olacak." dedi.

Genel başkanlardan birinin aday olmasının mutabakatı güçlendireceğini ifade eden Karamollaoğlu, mutabakatın konusunda herhangi bir problem görmediğini kaydetti.

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