Fabrikalar ayakta ama göç yıkabilir

KGF'den yeni adım: Rakam 350 milyar TL'ye çıktı
KGF'den yeni adım: Rakam 350 milyar TL'ye çıktı
Seçim hazırlıkları başladı, YSK '14 Mayıs'a yetiştiririz' dedi
Seçim hazırlıkları başladı, YSK '14 Mayıs'a yetiştiririz' dedi
Kentsel dönüşüme 7 bin dava
Kentsel dönüşüme 7 bin dava
31 kentte 'olağanüstü kuraklık' yaşanıyor
31 kentte 'olağanüstü kuraklık' yaşanıyor
Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
'Depremde yaralanan ve çalışma yapan personel aşılanıyor'
'Depremde yaralanan ve çalışma yapan personel aşılanıyor'
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Depremin ardından 'Twitter neden kapatıldı?'
Depremin ardından 'Twitter neden kapatıldı?'
Fahrettin Altun'dan 'seçim ertelenecek mi?' sorusuna yanıt
Fahrettin Altun'dan 'seçim ertelenecek mi?' sorusuna yanıt
Barajlarda su seviyesi düşüyor
Barajlarda su seviyesi düşüyor
'İşe alımlarda depremzede vatandaşlarımıza öncelik verilsin'
'İşe alımlarda depremzede vatandaşlarımıza öncelik verilsin'
Bakan Bozdağ: 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı
Bakan Bozdağ: 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı
Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem
İLKSAN'ın deprem bölgesindeki üyelerine nakdi yardım ödemeleri devam ediyor
İLKSAN'ın deprem bölgesindeki üyelerine nakdi yardım ödemeleri devam ediyor
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Kiracılar da risk tespiti isteyebiliyor
Kiracılar da risk tespiti isteyebiliyor
EPDK'dan uyarı: Vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder
EPDK'dan uyarı: Vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder
Depremde yıkılan banka şubelerinin altında servet yatıyor
Depremde yıkılan banka şubelerinin altında servet yatıyor
EYT'liler kampanya başlatıyor: İlk maaşlar depremzedelere
EYT'liler kampanya başlatıyor: İlk maaşlar depremzedelere
Pazarcık geri dönüyor
Pazarcık geri dönüyor
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
25 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
25 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Bir günde 3 farklı ilde deprem: Malatya'da deprem oldu
Bir günde 3 farklı ilde deprem: Malatya'da deprem oldu
İl il belediyelerin deprem bölgesine destekleri
İl il belediyelerin deprem bölgesine destekleri
Depremlerde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
Depremlerde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
Depremde yıkılan otelin sahibi belediye başkan yardımcısı tutuklandı
Depremde yıkılan otelin sahibi belediye başkan yardımcısı tutuklandı
Sivas Valisinden 'deprem' açıklaması: Yansıyan bir problem yok
Sivas Valisinden 'deprem' açıklaması: Yansıyan bir problem yok
'Depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği' iddiaları yalanlandı
'Depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği' iddiaları yalanlandı
Bakan Bilgin: Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim
Bakan Bilgin: Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında başvuru sayısı 7 bin 792'ye ulaştı
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında başvuru sayısı 7 bin 792'ye ulaştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fabrikalar ayakta ama göç yıkabilir

Depremde en büyük kaybı yaşayan Hatay'da, Belen'deki Antakya OSB sağlam zemin ve çelik konstrüksiyon nedeniyle ayakta. 2 bin 700 kişinin çalıştığı 75 fabrikadan sadece biri hasarlı. En büyük endişe çalışanların şehri terk etmesi. Antakya OSB Bölge Müdürü Onur Biçer, personel yetersizliği nedeniyle tam kapasite çalışamadıklarını söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Şubat 2023 07:44, Son Güncelleme : 26 Şubat 2023 07:38
Yazdır
Fabrikalar ayakta ama göç yıkabilir

Can kaybı ve bina sayısı bakımından depremden en büyük hasarı gören Hatay'da; ovadaki işletmeler yıkılırken, dağ eteğine yapılan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar konumu sayesinde ayakta kalabildi. Pamuğun ilk işlemesinin yapıldığı çırçır fabrikaları ve gıda işletmelerinin yoğunlukta olduğu Kırıkhan'da hububat silolarında büyük zarar var. Sadece Kırıkhan'daki 30 işletmenin yaklaşık 2 milyar liralık kaybı olduğu ifade ediliyor. Tarihi yapıları ve gastronomisiyle önemli bir turizm merkezi olan Antakya kent merkezi ise yok olmuş durumda.

OSB'DEKİ 14 FABRİKA ÜRETİME BAŞLADI

Antakya OSB'de 75 fabrikadan sadece bir tanesi depremden zarar görmüş. 2 bin 700 çalışanın ekmek kapısı olan OSB'deki fabrikalar, sağlam zemin ve birçoğunun çelik konstrüksiyonla inşa edilmesi sayesinde ayakta kalabilmiş. Ağırlıklı olarak gıda, metal ve makine işletmelerinden oluşan fabrikalardan 14'ü depremden iki hafta sonra yani geçen Pazartesi günü üretime başlamış. Antakya OSB Bölge Müdürü Onur Biçer, faaliyete geçecek olan fabrika sayısının önümüzdeki hafta (yarından itibaren) 20'ye yükseleceğini ancak firmaların personel yetersizliği nedeniyle tam kapasite çalışamadığını ifade etti.

YETERLİ BARINMA OLURSA TOPARLANMA HIZLANIR

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya gibi Hatay'da da hangi iş adamına sorarsak en büyük sıkıntının işçiler için barınma imkanı sağlamak olduğu cevabını alıyoruz. Özellikle konteyner talep ediyorlar. Her işletmenin temin ettiği sınırlı sayıda konteyner var ama yetersiz. Şu an fabrikalara gelebilen işçilerden bazıları çadırlarda, evleri zarar görmeyenler evlerinde kalıyor. Patronlar ise çalışanlarını şehirde tutabilmek için çaba sarf ediyor. Gidenlerin geri dönmesi için çalışıyorlar.

ÇALIŞANI OLMAYAN FABRİKA NE İŞE YARAR

Bölgenin önemli iş adamlarından Abdullah Bozatlı, "Bugün fabrika, bina, makine hiçbir şey ifade etmiyor. Bende 5 tane var. Çalışacak insan yoksa hepsi boş. Bizim 800'e yakın çalışanımız vardı. Şu anda 60'a yakın idari personelim var ve bunların sadece 20'si burada. Kimse kalmadı, göç çok büyük bir risk. Deprem yeni başlıyor bana göre. Gidenleri buraya getirme derdindeyiz. Buranın bir an önce ihya olması lazım. Burada istihdam meselesi şu anda bayrak meselesi" dedi.

İŞ GÜCÜ HASARI ACİLEN İHYA EDİLMELİ

Konuştuğumuz işverenlerin önemli bir talebi var. Fabrikalardaki zararın, özellikle de iş gücü hasarının acilen tespit edilmesini istiyorlar. Kalifiye elemanların gittikleri yerlerde kolayca iş bulabileceğinin farkında olduklarını anlatan Bozatlı; şöyle devam ediyor: "Tornacı, mühendis, doktor, diş hekimi, göz doktoru Konya'ya, Ankara'ya, İstanbul'a ve İzmir'e gitti. Oralarda iş bulamama imkanı yok. Türkiye'de zaten iş gücünde bir sıkıntı var. Bizim en büyük riskimiz özellikle Hatay için. Gaziantep'ten kimse göç etmedi. Kahramanmaraş'tan göç oldu nispeten. Bana sorarsanız göçün yüzde 85'i buradan oldu."

GİDENLERİ GERİ GETİRMELİYİZ

Hatay iş dünyasının en büyük endişesi, depremin ardından ili terk etmiş çalışanların geri gelmemesi. Şehirde ticaret sivil kaydına bağlı iş yeri sayısı 28 bin 454. Bunların 25 bini mikro, yaklaşık 3 bini küçük, 296'sı orta ve 186'sı ise büyük boy işletmeler. 49 bin 981 esnafın olduğu Hatay'da 8 bin 687 çiftçi, 60 bin 300 memur olmak üzere toplam 207 bin 951 sigortalı çalışan bulunuyordu. Ancak depremin ardından nüfusun yüzde 70'inin kenti terk ettiğini hesaba katarsak, çalışanların da büyük bir çoğunluğu şimdilik Hatay dışında.

Demir-çelik tesisleri sağlam
Hatay'ın ülke ekonomisindeki önemi şirketlerinin büyüklüğünden de anlaşılıyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının listelendiği İSO ilk 500'de 9, ikinci 500'de ise 8 Hataylı şirket yer alıyor. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla büyüklüğü bakımından ilk 15 ilimizden biri olan Hatay'ın ekonomisinde demir-çelik başta olmak üzere sanayi, ticaret, tarım, ulaştırma (nakliyecilik) ve inşaat öne çıkıyor. İlin üretimden kaynaklanan gelirinin yüzde 90'ı İskenderun civarında kümelenmiş fabrikalardan geliyor. Hatay'ın 2022'de yaptığı 4 milyar dolarlık ihracatın yarısını İskenderun'daki demir-çelik sektörü gerçekleştirdi. Ağır sanayinin yapıldığı bu fabrikalarda büyük bir zarar yok. Türkiye'deki otomobil filtresi üretiminin merkezi konumundaki Hatay'ın tarım araç ve gereçleri üretiminde de ağırlığı var.

Rüzgar gülleri enerji üretiyor

Demir-çelik sanayiine dönük sac üretimi, sanayi makineleri, otomotiv ve beyaz eşya üretim tesisi, gıda işlemelerinin yanı sıra kent rüzgar ve güneş enerjisi santralleri gibi alanlardaki yatırımlarda da önemli bir cazibe merkeziydi. Hatay merkezini İskenderun'dan ayıran Alislitepe'de ve Belen Geçidi sırtlarında kurulu rüzgar enerjisi santralleri de ayakta kalmış ve enerji üretmeye devam ediyor.

Bölgenin ihracat kapısı İskenderun

Bölgenin limanları ve gümrük kapıları ile önemli bir dış ticaret merkezi olan Hatay'dan yapılan ihracatın içerisinde civardaki illerin de payı var. Ticari merkezlerini birbirine bağlayan ve stratejik bir konuma sahip kent, uluslararası yük taşımacılığı için önemli bir geçiş noktası konumunda. Bu nedenle İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük TIR filosu Hatay'da.


İbrahim Acar - Cabir Turğut - Mesude Demirhan - Mehmet Ali Parto

KGF'den yeni adım: Rakam 350 milyar TL'ye çıktı
KGF'den yeni adım: Rakam 350 milyar TL'ye çıktı
EPDK'dan uyarı: Vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder
EPDK'dan uyarı: Vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder
İndirimli orana tabi prefabrik yapı ile konteynerlerin KDV alacağında kolaylık
İndirimli orana tabi prefabrik yapı ile konteynerlerin KDV alacağında kolaylık
Depremde yıkılan banka şubelerinin altında servet yatıyor
Depremde yıkılan banka şubelerinin altında servet yatıyor
Depremden etkilenen illerde hasarsız bölgelerin tamamında gaz arzı sağlandı
Depremden etkilenen illerde hasarsız bölgelerin tamamında gaz arzı sağlandı
Depremzedelere bazı ürünleri 3 ay boyunca TMO verecek
Depremzedelere bazı ürünleri 3 ay boyunca TMO verecek

Bu Habere Tepkiniz

Sigortalı hizmetinden sonra, 5510' a tabi engelli memur olan ne zaman emekli olabilir?

Sigortalı hizmetinden sonra, 5510' a tabi engelli memur olan ne zaman emekli olabilir?

Engelli memurların engellilik oranlarına göre hizmet ve sigortalılık süresi aranır, şartları yerine getirenler istekleri halinde emekli olurlar.
Sahtecilik suçu işleyen emniyet mensupları meslekten çıkarılabilir mi?

Sahtecilik suçu işleyen emniyet mensupları meslekten çıkarılabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Polis Meslek Yüksekokulunda sınıflar amiri olarak görev yaptığı dönemde, öğrencinin gerçeği yansıtmayan izin teklif formuna imza atmakla "sahtecilik" suçunu işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/6. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 3 davayı karar bağladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilik talebi kabul edilmeyen memur ne yapabilir?

Emeklilik talebi kabul edilmeyen memur ne yapabilir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu belirtir. Devlet memurlarının emeklilik hakları da hem 657 sayılı Kanunda, hem de sosyal güvenlik kanunlarında yer alır.
OHAL Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği takvimi

OHAL Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL Bölgesinde Görev Yapan Öğretmen ve Diğer Personelin Yer Değişikliği Takvimi'ni yayımladı.
Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

Emeklilik yaş şartı, sadece malullük, engellilikten dolayı emeklilik/yaşlılık aylığı ve vazife malullüğü durumlarında aranmaz, diğer bağlanacak olan aylık türlerinde aranır.
OHAL bölgesinde öğretmenlerin mazeret tayinine düzenleme

OHAL bölgesinde öğretmenlerin mazeret tayinine düzenleme

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı. Depremde yakınını kaybedenler ile bulunduğu ilde yakınının tedavisini yapamayacak olanlar da yer değişikliği isteyebilecek.
24 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile Bakanlığındaki görevliler OHAL'de ek ders görevini yapmış sayılacak

Aile Bakanlığındaki görevliler OHAL'de ek ders görevini yapmış sayılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alan deprem bölgesindeki eğitim görevlileri, olağanüstü hal (OHAL) süresince ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi yayımlandı

OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi yayımlandı

OHAL, kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İntihal yapan akademisyenin 'iyi hal indirimi' yapılmaksızın atılması hukuka uygun bulundu

İntihal yapan akademisyenin 'iyi hal indirimi' yapılmaksızın atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan davacının intihal eyleminden dolayı meslekten çıkarma cezasını hukuka uygun bulan Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 mart 2023
Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Artvin-Erzurum kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner Barajı 4 Tüneli mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle kaya kütleleriyle kapanan tünelin girişindeki betonda hasar meydana geldi. Artvin-Erzurum kara yolu güzergahını kullanacak sürücüler, 1. kilometrede jandarma ekiplerince durdurularak farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 mart 2023
Ezberleri bozacak 'ezine peyniri' önerisi!

Ezberleri bozacak 'ezine peyniri' önerisi!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay, katıldığı bir etkinlikte ezberleri bozacak bir açıklamada bulundu.