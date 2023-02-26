KGF'den yeni adım: Rakam 350 milyar TL'ye çıktı
KGF'den yeni adım: Rakam 350 milyar TL'ye çıktı
Seçim hazırlıkları başladı, YSK '14 Mayıs'a yetiştiririz' dedi
Seçim hazırlıkları başladı, YSK '14 Mayıs'a yetiştiririz' dedi
Kentsel dönüşüme 7 bin dava
Kentsel dönüşüme 7 bin dava
31 kentte 'olağanüstü kuraklık' yaşanıyor
31 kentte 'olağanüstü kuraklık' yaşanıyor
Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
'Depremde yaralanan ve çalışma yapan personel aşılanıyor'
'Depremde yaralanan ve çalışma yapan personel aşılanıyor'
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Depremin ardından 'Twitter neden kapatıldı?'
Depremin ardından 'Twitter neden kapatıldı?'
Fahrettin Altun'dan 'seçim ertelenecek mi?' sorusuna yanıt
Fahrettin Altun'dan 'seçim ertelenecek mi?' sorusuna yanıt
Barajlarda su seviyesi düşüyor
Barajlarda su seviyesi düşüyor
'İşe alımlarda depremzede vatandaşlarımıza öncelik verilsin'
'İşe alımlarda depremzede vatandaşlarımıza öncelik verilsin'
Bakan Bozdağ: 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı
Bakan Bozdağ: 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı
Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem
İLKSAN'ın deprem bölgesindeki üyelerine nakdi yardım ödemeleri devam ediyor
İLKSAN'ın deprem bölgesindeki üyelerine nakdi yardım ödemeleri devam ediyor
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Kiracılar da risk tespiti isteyebiliyor
Kiracılar da risk tespiti isteyebiliyor
EPDK'dan uyarı: Vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder
EPDK'dan uyarı: Vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder
Depremde yıkılan banka şubelerinin altında servet yatıyor
Depremde yıkılan banka şubelerinin altında servet yatıyor
EYT'liler kampanya başlatıyor: İlk maaşlar depremzedelere
EYT'liler kampanya başlatıyor: İlk maaşlar depremzedelere
Pazarcık geri dönüyor
Pazarcık geri dönüyor
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
25 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
25 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Bir günde 3 farklı ilde deprem: Malatya'da deprem oldu
Bir günde 3 farklı ilde deprem: Malatya'da deprem oldu
İl il belediyelerin deprem bölgesine destekleri
İl il belediyelerin deprem bölgesine destekleri
Depremlerde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
Depremlerde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
Depremde yıkılan otelin sahibi belediye başkan yardımcısı tutuklandı
Depremde yıkılan otelin sahibi belediye başkan yardımcısı tutuklandı
Sivas Valisinden 'deprem' açıklaması: Yansıyan bir problem yok
Sivas Valisinden 'deprem' açıklaması: Yansıyan bir problem yok
'Depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği' iddiaları yalanlandı
'Depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği' iddiaları yalanlandı
Bakan Bilgin: Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim
Bakan Bilgin: Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında başvuru sayısı 7 bin 792'ye ulaştı
'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında başvuru sayısı 7 bin 792'ye ulaştı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Seçim hazırlıkları başladı, YSK '14 Mayıs'a yetiştiririz' dedi

YSK, 'Seçimleri 14 Mayıs'a yetiştiririz' mesajı sonrası harekete geçti. Önce deprem bölgesinin fotoğrafı çekilecek sonra sandıkların kurulacağı alanlar belirlenecek. Seçim güvenliği için de bir dizi karar alınacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Şubat 2023 07:55, Son Güncelleme : 26 Şubat 2023 08:09
Yazdır
Seçim hazırlıkları başladı, YSK '14 Mayıs'a yetiştiririz' dedi

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; 'Asrın Felaketi' sonrası 'Seçimler zamanında yapılacak mı?' diye soranlara cevap YSK'dan geldi: Biz hazırız

10 MART'TA İLAN EDİLECEK

Cumhurbaşkanı ile YSK Başkanı Ahmet Yener seçim tarihini görüştü. Yener'in, Erdoğan'a "14 Mayıs'ta yetiştiririz" dediği öğrenildi.

Bu kapsamda 10 Mart'ta seçim tarihinin ilan edileceği, kararın aynı gün Resmi Gazete'de yayınlanacağı ve YSK'nın takvimi açıklayacağı belirtiliyor.

SANDIK ALANLARI BELİRLENİYOR

YSK, seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması ve katılım problemi çıkmaması için hazırlıklara başladı. 11 ilde durum tespiti yapıldı.

Sandıkların kurulacağı alanlar belirlenecek. Enkazda kalan seçim malzemeleri tespit edilecek. İhtiyaç halinde personel takviyesi yapılacak.

Karamollaoğlu, 6'lı masada konuşulan aday isimlerini açıkladı
Karamollaoğlu, 6'lı masada konuşulan aday isimlerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu'dan depremzedelere ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'dan depremzedelere ziyaret
Depremin ardından 'Twitter neden kapatıldı?'
Depremin ardından 'Twitter neden kapatıldı?'
Fahrettin Altun'dan 'seçim ertelenecek mi?' sorusuna yanıt
Fahrettin Altun'dan 'seçim ertelenecek mi?' sorusuna yanıt
İBB Başkanı İmamoğlu, Deprem Çalışma Grubu Toplantısı'nda konuştu:
İBB Başkanı İmamoğlu, Deprem Çalışma Grubu Toplantısı'nda konuştu:

Bu Habere Tepkiniz

Sigortalı hizmetinden sonra, 5510' a tabi engelli memur olan ne zaman emekli olabilir?

Sigortalı hizmetinden sonra, 5510' a tabi engelli memur olan ne zaman emekli olabilir?

Engelli memurların engellilik oranlarına göre hizmet ve sigortalılık süresi aranır, şartları yerine getirenler istekleri halinde emekli olurlar.
Sahtecilik suçu işleyen emniyet mensupları meslekten çıkarılabilir mi?

Sahtecilik suçu işleyen emniyet mensupları meslekten çıkarılabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Polis Meslek Yüksekokulunda sınıflar amiri olarak görev yaptığı dönemde, öğrencinin gerçeği yansıtmayan izin teklif formuna imza atmakla "sahtecilik" suçunu işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/6. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 3 davayı karar bağladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilik talebi kabul edilmeyen memur ne yapabilir?

Emeklilik talebi kabul edilmeyen memur ne yapabilir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu belirtir. Devlet memurlarının emeklilik hakları da hem 657 sayılı Kanunda, hem de sosyal güvenlik kanunlarında yer alır.
OHAL Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği takvimi

OHAL Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin yer değişikliği takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL Bölgesinde Görev Yapan Öğretmen ve Diğer Personelin Yer Değişikliği Takvimi'ni yayımladı.
Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan anneler için emeklilik yaş şartı aranır mı?

Emeklilik yaş şartı, sadece malullük, engellilikten dolayı emeklilik/yaşlılık aylığı ve vazife malullüğü durumlarında aranmaz, diğer bağlanacak olan aylık türlerinde aranır.
OHAL bölgesinde öğretmenlerin mazeret tayinine düzenleme

OHAL bölgesinde öğretmenlerin mazeret tayinine düzenleme

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı. Depremde yakınını kaybedenler ile bulunduğu ilde yakınının tedavisini yapamayacak olanlar da yer değişikliği isteyebilecek.
24 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile Bakanlığındaki görevliler OHAL'de ek ders görevini yapmış sayılacak

Aile Bakanlığındaki görevliler OHAL'de ek ders görevini yapmış sayılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alan deprem bölgesindeki eğitim görevlileri, olağanüstü hal (OHAL) süresince ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.
OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi yayımlandı

OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi yayımlandı

OHAL, kapsamında yerleşme ve yapılaşma kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İntihal yapan akademisyenin 'iyi hal indirimi' yapılmaksızın atılması hukuka uygun bulundu

İntihal yapan akademisyenin 'iyi hal indirimi' yapılmaksızın atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan davacının intihal eyleminden dolayı meslekten çıkarma cezasını hukuka uygun bulan Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 mart 2023
Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Artvin-Erzurum kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner Barajı 4 Tüneli mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle kaya kütleleriyle kapanan tünelin girişindeki betonda hasar meydana geldi. Artvin-Erzurum kara yolu güzergahını kullanacak sürücüler, 1. kilometrede jandarma ekiplerince durdurularak farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 mart 2023
Ezberleri bozacak 'ezine peyniri' önerisi!

Ezberleri bozacak 'ezine peyniri' önerisi!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay, katıldığı bir etkinlikte ezberleri bozacak bir açıklamada bulundu.