Gamze Özçelik Hatay'da konteyner kent kuruyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu dernek ile depremzedelere yardım için seferber oldu.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ



Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, yüzyılın afetinin ilk gününden beri deprem bölgesinde görev alıyor. Özçelik, şimdi de konteyner kent yaptırmak için kolları sıvadı.

Kurucusu olduğu dernek ile yola çıkan, AFAD ile iş birliği yaparak çalışmalarına başlayan Özçelik, 100 adet konteyner yaptırıyor.

Ünlü oyuncu, "Hep birlikte bu zor günleri aşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Konteyner kentimiz kurulurken acil ihtiyacı olan aileler için çadırlar hazırladık" dedi.

Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç kişilere el uzatan Gamze Özçelik deprem bölgesinde yaşadıklarını Instagram hesabından da sık sık paylaşıyor.

Gamze Özçelik yurt içinde ve yurt dışında Umuda Koşanlar Derneği ile sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.

Depremzedeler için elinden geleni yapan Gamze Özçelik, son paylaşımında müteahhitlerine ve inşaat firmalarına tepki gösterdi.

Gamze Özçelik 'Bazı müteahhitler ve inşaat firmaları sizin gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok! Yanımızda bir bina sapasağlam dururken, bu bina 10 saniyede yıkılmış.

Yanımızda bir anne ve bebeği kefenle yatarken, içeride hala baba ve sarıldığı kızı çıkarılmaya çalışılıyor. Sınav bu ya, siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?'

"SEN MUAZZAM BİR İNSANSIN"

Sanat dünyası 6 Şubat'ta saat 04:17'de Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık şiddetli depremler sonrası tek yürek oldu. O isimlerden biri de oyunculuğu bırakarak kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik...

"Asrın felaketi" sonrası soluğu deprem bölgelerinde alan Özçelik, Antakya'daki kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söylemişti.

Kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile bölgede bulunan Özçelik, depremzedelere elleriyle çorba dağıtmıştı.

O anları sosyal medyada paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, "Sen muazzam bir insansın... Sadece PR ekibin yok, Allah herşeyi bilen ve görendir..." ifadelerini kullanmıştı.

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik ve ekibi, deprem bölgesindeki depremzedelere yardım etmeye, yiyecek dağıtmaya devam ediyor.

Konteyner kent çalışmalarını başlattı

Ekip, bu çalışmaların dışında bir yandan da Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı.

Özçelik, "Yoğunluktan bahsetme fırsatım olmadı. Satın alımlarımızın bir kısmı tamamlandı ve devamı için çalışıyoruz. Niyetimiz ailelerin ve çocukların sevgiyle barınabileceği bir ortam sunabilmek" sözleri ile çalışmayı duyurmuştu.

Gamze Özçelik, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra dernek gönüllüleriyle birlikte yardımda gittiklerini paylaşmıştı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkıcı deprem 10 ilde etkili oldu. Bölgeden gelen haberler ve fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Binlerce binanın yıkımına, çok sayıda vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına neden olan depreme dair yardım mesajları sosyal medyada paylaşılırken, ünlü isimler de bölgeye yardım için kolları sıvadı.

"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

Gamze Özçelik, "Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum. Allah zor durumdaki tüm canların ve yardım ulaştırmaya çalışan ekiplerin yar ve yardımcısı olsun" diyerek, şu açıklamayı yapmıştı:

Saha ekiplerimiz AFAD, belediyeler ve valiliklerle koordine hareket etmek üzere depremin etkilediği bölgelere doğru yola çıktı. Tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda yardım ulaştırmak üzere harekete geçeceğiz.

"SICAK YEMEK DAĞITIMI OLACAK"

Özçelik, sonrasında yaptığı başka bir paylaşımda ise "Ekiplerimiz şu anda Antakya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Birçok arkadaşımız ve gönüllümüz de yollarda, bölgelere dağılıyor. Akşam aş evimizin sıcak yemek dağıtımı olacak nasipse. Bölgeye battaniye, hijyen paketi, gıda desteği iletiliyor" diyerek ve şöyle devam etmişti:

Ben de bölgeye çok yakınım. Lojistik ekibimiz ve sahadaki görevlilerle düzenli iletişimdeyiz.

Görsel paylaşmaya inanın zorlanıyoruz. Durumlar çok üzücü. Dua bekleriz...

'BUGÜN BİR MUCİZEYE TANIKLIK ETTİK'

Gamze Özçelik, Kerem bebeğin, fotoğrafını 'Bugün bir mucizeye tanıklık ettik' notuyla paylaşmıştı...

ÖMER KARAHAN