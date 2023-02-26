AHBAP'tan açıklama: Kızılay'dan çadır satın aldığımız doğru

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

Ağırel'e açıklamalarda bulunan Kızılay yetkilileri, 'afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi' için bu alışverişin yapıldığını, 'çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da ham madde bedelinin kabul edildiğini' bildirmişti.

AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay'ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamanında şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir.

Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır. O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi.

Arkadaşlarımız, Kızılay'ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik.

Çadırlar 2 bölgeden gelecekti. Erzincan'dan 1232 adet (8 TIR) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş'a; Ankara'dan da 918 adet (8 TIR ) çadır Hatay'a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı."

6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir. Ahbap (@ahbap) February 26, 2023

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA



Yardım ve bağış toplama çalışmaları nedeniyle iktidar çevrelerince hedef gösterilen AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Levent AHBAP'ın açıklamasını alıntılayarak, "Her şey burada arkadaşlar. Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken "bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?" lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru" dedi.