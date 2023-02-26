Enkaz altında yağmur suyu bebeğine hayat suyu oldu
Kahramanmaraş merkezli depreme Antakya'da yakalanan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Meysa Elahmed yaklaşık 35 saat bebeğiyle birlikte göçük altında kalırken, bebeğine duvardan sızan yağmur suyunu içirerek hayata tutunmasını sağladı.
Oturdukları 3 katlı evin yıkılması sonucu 6 aylık bebeği birlikte göçük altında
kalan Meysa Elahmed, 2 gün boyunca emziremediği bebeğini duvardan sızan yağmur
suyunu emerek ağzıyla bebeğine içirdiğini söyledi. Enkaz altından ailesi tarafından
adeta iğne ile kuyu kazılarak çıkarıldıklarını anlatan Elahmed, deprem sonrası
Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Depreme uyurken yakalandıklarını anlatan Meysa Elahmed, enkaz altında bebeğini
yağmur suyu içirerek hayatta tutunmasını sağladığını belirterek, "Antakya'dan
geldim. Felaket, çok zor bir durum. Uyurken sallandık sallantıyı hissettiğim
zaman deprem aklıma hiç gelmedi, hiç anlamadık. Eşim deprem olduğunu söyledi
kalktık. Evde üç kişiydik, eşim ben ve 6 aylık bebeğim. Bulunduğumuz yerden
dolap üzerimize düştü. Çok küçük bir yerde kaldık çok şükür kurtulduk. Evimiz
üç katlıydı biz birinci katta oturuyorduk. Binada babam, ağabeyim ve ailem oturuyordu.
Enkaz altında bizi 2 gün sonra onlar çıkardı. İğne ile kuyu kazar gibi bizi
çıkarttılar. Göçük altında yaklaşık 35 saat kaldık. Enkaz altında kıyamet gününü
düşündüm. Bebeğim başı, benim başımın yanındaydı. Bebeğimi 2 gün emziremedim.
Allah'a dua ediyordum. O sırada yağmur yağıyordu ıslandık. Duvardan sızan yağmur
suyunu ağzımla emerek bebeğimin ağzına damla damla verdim. O şekilde onu hayatta
tuttum" dedi.
Meysa Elahmed, 6 aylık bebeğinin tedavisinin sürdüğünü ve onu kucağına alacağı günü hasretle beklediğini sözlerine ekledi.