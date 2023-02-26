TSK'ya ait İHA'lar deprem bölgesinde gece gündüz demeden faaliyette

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, deprem bölgesinde faaliyet gösteren İHA'ların çektiği görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda "Yaralarımızı sarmak için deprem bölgesindeki çalışmalara havadan da aralıksız destek sağlıyoruz. Mehmetçiklerimiz asayişe destek için sokak sokak devriye atarken, İHA'larımız da gece-gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki her türlü çalışmaya katkı sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.