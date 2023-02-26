Usta oyuncu Muhlis Asan 40 günlük yaşam savaşını kaybetti

Oyunculuk kariyerine 1985'te 'Kaşık Düşmanı' ile başlayan Muhlis Asan, önceki akşam 'Unutma Bizi' adlı tiyatro oyununun galasına katıldı. Arkadaşlarına destek olmak için giden Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım" diyerek salondan ayrıldı.

7 DAKİKA BOYUNCA KALBİ DURDU

Edinilen bilgiye göre taksiye binip ablasıyla birlikte evine dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Ablası tarafından hastaneye kaldırılan Asan'ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Muhlis Asan'ın 7 dakika boyunca duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu. Her gün uyandırılarak durumu kontrol edilen Asan, doktorlarının 40 günlük çabasına rağmen bugün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLACAK

Ailesi usta oyuncunun vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Usta oyuncu, bugün öğlen Şişli camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Ayazağa mezarlığına defnedilecek.

MUHLİS ASAN KİMDİR?

1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Muhlis Asan, ilk profesyonel oyunculuk kariyerine 1976'da 18 yaşındayken Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu bünyesinde başladı.

Muhlis Asan, 'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper'e ait Bizim Tiyatro'da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen'le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.