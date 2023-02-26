İnşaat sektörü kararını verdi: 11 şehir için fiyat sabitlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyet gösteren inşaat sektörünün temel malzemeleriyle ilgili sektör meclislerinden, deprem konutlarının hızlı ve güvenilir şekilde bir an önce yapılabilmesi için fiyat sabitleme taahhüdü geldi. 7 sektör meclisi adına basın açıklaması yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sektör temsilcilerinin deprem bölgesine yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyatları sabitleyeceklerini açıkladı.

Kenetlenmiş haldeyiz

Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı Fatih Yücelik, Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi Üyesi Ayhan İleri, İklimlendirme Meclisi Üyesi Mehmet Şanal, Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk, Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı Erdem Çenesiz, Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi Başkanı Kadir Başoğlu ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Küçükoğlu'nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında sektörler adına açıklamada bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, depremin ilk gününden itibaren devlet yetkilileri ile koordineli bir şekilde deprem bölgesine yardım ve destek sağladıklarına vurgu yaparken şunları söyledi:

"- Kahramanmaraş ve Hatay merkezli, 11 ili ve yaklaşık 14 milyon insanı doğrudan etkileyen, korkunç bir deprem felaketi yaşadık. Hepimiz depremzede kardeşlerimizle biriz, onların tekrar normal bir yaşama dönmeleri için kenetlenmiş haldeyiz.

- İnşaat malzemeleri üreten 7 sektör meclisimizle bir araya geldik. Hem Oda ve Borsalarımız ve hem de sektör meclislerimiz ilk günden itibaren müthiş bir seferberlik içinde hareket etti. TOBB camiası olarak 6 uçak, 7 gemi ve 3.900 TIR yardım malzemesi, 41 TIR çadır, 970 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevkini sağladık. Bu süreçte gerek halkımız gerekse özel sektörümüz, dünyaya örnek olacak bir dayanışma örneği gösterdi ve deprem bölgesine her türlü yardımı intikal ettirdi.

Fiyat sabitleme tahhüdü veriyorlar

Madencilik şirketlerimizin arama kurtarma ekipleri, ilk günden itibaren organize olarak arama kurtarma çalışmalarına destek oldu. İşte bugün de aramızda olan sektörlerimiz Devletimizin başlatacağı deprem konutları inşa projesine bir katkı da bizden olsun diyorlar. Bu kapsamda deprem bölgesine yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü veriyorlar.

- Hammadde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece deprem bölgesine yönelik fiyat sabitlemesine gidiyorlar. Yani depremden etkilenen 11 ilde yapılacak konutlarda kullanılması öngörülen inşaat malzemelerinde fiyat artırılmaması noktasında mutabakata varıyorlar.

- Kendi kontrolleri haricinde girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece depremden etkilenen 11 ilde ürün fiyatlarında herhangi bir artışa gitmeyeceklerini vurguluyorlar. Gün Birlik Olma Günü'dür. Bu kasvetli ve kederli günleri hep birlikte aşacağız. Devlet millet el ele başaracağız."