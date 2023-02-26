Adana'da eğitime 13 Mart'a kadar ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2023 15:44, Son Güncelleme : 26 Şubat 2023 15:58
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da açıklama yaptı.
Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar:
1 Mart itibarıyla bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için kursları devreye sokacağız, Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz.
Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz.
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