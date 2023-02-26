Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Şubat 2023 16:47, Son Güncelleme : 26 Şubat 2023 16:49
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Erdoğan'ı kutladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.