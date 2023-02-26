İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın
İstanbul Başakşehir'de, 2 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrika, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2023 17:49, Son Güncelleme : 26 Şubat 2023 17:51
Kayabaşı'nda bulunan iki katlı fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çalışanlar kendilerini dışarı attı.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fabrika itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda söndürüldü.
Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın çatısında çökme meydana geldi.
Büyük maddi hasarın oluştuğu yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı.