İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın

Kayabaşı'nda bulunan iki katlı fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çalışanlar kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrika itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın çatısında çökme meydana geldi.

Büyük maddi hasarın oluştuğu yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı.