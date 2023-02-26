Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla donattı

6 Şubat Saat 04.17'de ülke tarihinin en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Aynı gün saat 13.24'te ise yaşanan bir diğer büyük depremin ardından 44 binden fazla can kaybına neden oldu.

Yaşanan bu facianın ardından ülkemiz tek yürek olurken ertelenen Süper Lig maçları yeniden başladı. 23. haftanın erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.

İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.

Depremzedeler için sahaya oyuncaklar atıldı

Dolmabahçe'de oynanan mücadelenin ilk dakikalarında duygusal anlar yaşandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, deprem faciasının yaşandığı saati temsilen maçın 4. dakika 17. saniyesinde sahaya oyuncak attı.

"Çocuklar inanın, İnanın çocuklar"

Ayrıca Beşiktaş taraftarı şu tezahüratta bulundu:

"Çocuklar inanın, İnanın çocuklar, Güzel günler göreceğiz, Güneşli günler"

Beşiktaş tribünleri depremzede çocuklar için sahayı oyuncak yağmuruyla donattı, bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.