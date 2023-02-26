'Evim Yuvan Olsun' kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2023 20:17, Son Güncelleme : 26 Şubat 2023 20:19
Varank, sosyal medya hesabından, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Varank, paylaşımında, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye" değerlendirmesinde bulundu.