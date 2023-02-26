Deprem bölgesinde bebekler umudun adı oldu

Depremin yerle bir ettiği illerden gelen doğum haberleri, depremzede ailelere umut aşıladı. Afetten sonraki 20 gün içinde 11 binden fazla bebek dünya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İslahiye'de yaptığı açıklamada, "Yıkım ve ölüm, ağıt ve umut şehirlerinde; enkaz altında, doktor elinin uzandığı yaralı haberleri gibi şimdi de şifa bulan depremzede hasta sayıları ve hayatın şefkat çehresi diyeceğimiz haberler de var. Bu haberler bizi hayata yeniden bağlıyor. Son 20 günde, 11 afet şehrimizde 11 binin üzerinde bebek doğdu. Yeni doğan her bebek bize verilmiş bir umuttur demişti.

İşte o bebeklerden ikisi de depremin etkilediği illerden biri olan Gaziantep'te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi.

İkiz kız bebekler Davut ailesinin umudu oldu.

''Bana aslında umut verdiler''

25 yaşındaki depremzede anne Emel Davut duygularını TRT Haber'e şu şekilde anlattı:

"Bu felaketten sonra çok iyi bir duygu aslında. Bana aslında umut verdiler aslında. Çok ağrım var ama onları görünce her şeyi unutuyorum. Ya çok iyi bir duygu."