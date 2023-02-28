EKYS'nin yeni tarihini ÖSYM açıklayacak, proje okullarına öğretmen ve yönetici atama takvimini MEB yayınlayacak

Yayımlanan resmi yazıda;"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki 11 (on bir) ilimizi etkileyen depremler nedeniyle 05.03.2023 tarihinde yapılacağı ilgi (c) yazı ile duyurulan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (EKYS) ileri bir tarihe ertelendiği daha önce duyurulmuştur.

Bilindiği gibi ilgi(a)Yönetmeliğin "Yazılı sınav duyurusu ve başvuru" başlıklı 17'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir." denilmektedir.

Bu hüküm çerçevesinde sürece bağlı olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından belirlenecek yeni sınav tarihi duyurulacaktır.

Diğer taraftan, ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri gereği özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeleri ile diğer eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmelerine ilişkin takvim yine sürece bağlı olarak belirlenerek yayınlanacaktır." açıklamasında bulundu

İşte o açıklama;

Ahmet KANDEMİR