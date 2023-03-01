Okul yöneticileri halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda derse girebilir mi?

Bilindiği gibi Bakanlığımızın 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 2. maddesinde; "...Buna göre, ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir.

Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir..." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 23.02.2023 tarih ve 70943731 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede eğitim kurumu yöneticilerinin, ne zaman yapıldığına bakılmaksızın kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları dışında başka eğitim kurumlarında açılan kurslarda ders okutmalarının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR