Bakan Soylu: Şu anda bir güvenlik ve asayiş problemimiz yok

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Özellikle depremden sonra birçok süreç bir arada yürüyor. Hem Antakya'daki enkazın nasıl taşınacağını arkadaşlarımızla tekrar değerlendirdik, genel bir koordinasyon toplantısı yaptık. Birçok hassasiyeti gözeterek bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Hem zaman açısından hem döküleceği yer açısından çalışıyoruz. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarla ilgili bütün bunların da kendine ait bir değerlendirmesi söz konusu. Konteyner şehirler bunların altyapısı ve bunların yerleştirilmesi. Çadırkentlerdeki standartların sürekli olarak yükseltilmesi. Birçok faktörü bir arada değerlendiriyoruz.

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KİMLİKLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kimliklendirme çalışmaları devam ediyor, DNA çalışmaları var onlar devam ediyor. Sağlık açısından suyun klorundan tutun da bütün hijyenine kadar her türlü adım atılıyor. Onlarca ekip sağlık taramaları yapıyor. Sağlık ocakları ve aile hekimleri çalışmalarını yapıyorlar.

DEVLETİN VE MİLLETİN MESAİSİNİ BÖLMESİNLER

Siz bunları yaparken başkaları siyaset inşa etmeye çalışıyor. Dertleri başka olanlar siyaset yapmak isteyenler varsa önümüzdeki günlerde seçim var herkes meydanına çıksın siyaseti yapsın. Spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler de biraz şurada devletin, milletin ortaya koyduğu çabaya kulaklarını versinler. Burada insanlar yaşıyorlar, burada insanlar yeni bir hayatı oluşturmak için çaba sarf ediyor. Burada bizim deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Burada insani bir mesele yürütüyoruz. Mesaimizi bölmesinler. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Devletin ve milletin buradaki mesaisini bölmesinler.