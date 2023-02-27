Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde ikinci deprem
Deprem bölgesinde korkutan artçılar devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05:51'de 5 büyüklüğünde yine saat 19.16'da da 4,1 büyüklüğünde iki ayrı deprem oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 19:46, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 19:49
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde oldu.
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da saat 19.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7,34 kilometre derinlikte meydana geldi.