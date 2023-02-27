Otomotiv filtre üretiminin yüzde 65'i Hatay'da üretiliyor

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'daki oto sanayi siteleri yıkım nedeniyle tamir hizmeti veremiyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'daki oto sanayi siteleri yıkım nedeniyle tamir hizmeti veremiyor.

Türkiye'nin 11 ilini vuran büyük depremde ağır yara alan sanayi kuruluşlarının başında otomotiv sektörü geliyor. Depremle birlikte on binlerce araç kullanılamaz hale gelirken, kimisi de tamir için oto sanayi ve servislerin yolunu tuttu. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'daki oto sanayi siteleri büyük hasar aldığı için tamir hizmeti veremiyor. Binlerce aracın kullanılamaz hale geldiği bölgede, ayakta kalan oto sanayi siteleri ise yedek parça yetersizliği nedeniyle ihtiyaca yetişemiyor.



BİR YILDA 70 MİLYON FİLTRE ÜRETİYORDU

Yıllık 70 milyon adedi geçen üretimiyle Türkiye'nin oto filtre ihtiyacının yüzde 65'ini tek başına karşılayan Hatay için sektör temsilcileri el birliğiyle çare üretmeye çalışıyor.

Türkiye'nin otomotiv ve yan sanayi sektörlerinde 1966 yılından bu yana İskenderun'da faaliyet gösteren filtre şirketleri devasa üretimlere imza atıyordu. İrili ufaklı 14 filtre fabrikasının yer aldığı Hatay'da her tür traktör ve otomobile hava, yağ ve yakıt filtreleri, iş makineleri ve endüstriyel amaçlı hava, yakıt, yağ ve hidrolik filtreler ile hava/yağ separatörleri üretiliyordu. Fabrikaların toplam üretim hacmi ise 70 milyon adedi geçiyor.

Oto yedek parça ve servislerin çatı derneklerinden Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, otomotiv yedek parça sektörünü derinden vuran depremin yaralarını sararak işletmeleri ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söyledi. Özalp, "Hatay limanı otomotivde üretim ve tüketim ağının önemli bir kesişim noktası konumundaydı. Ayrıca filtre üretiminde de başı çekiyordu. Sorunları el birliğiyle gidermeye çalışıyoruz" dedi.



HATAY OTOMOTİVDE KRİTİK KONUMDAYDI

Özalp, "Deprem bölgesinde üyelerimiz mevcut. Maalesef firma sahipleri ve çalışanlarında da can kaybı bulunuyor. Özellikle Hatay limanıyla birlikte sadece otomotiv satış sonrası değil pek çok üretim ve tüketim ağının önemli bir kesişim noktası konumundaydı. Bizim açımızdan ise özellikle Hatay filtre üretiminde çok önemli bir tedarik noktasıydı. Bölgedeki aksaklıkları tüm üyelerimizin de vermiş olduğu desteklerle gidermek için ivedilikle çalışıyoruz. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çok ağır hasar aldığı için bu bölgelerdeki sanayi siteleri hala enkaz veya kullanılmayacak durumda. Bu sebeple bölgelere henüz hizmet götürülemiyor. Diğer 7 il kısmi olarak çalışmalara başladı ve onlar da bir yandan hasarlarını tamir ederken, bir yandan da bu illere destek olmaya çalışıyorlar" bilgisini verdi.

9 ilde dağıtım zinciri normalleşti

Servislere tamir için gelen araçların parça sıkıntısı var. Parçalar ya şube ya da kargo aracılığıyla gönderiliyordu. Şubeler yerle bir olduğu için kargo firmaları devreye girdi ancak, kargo firmalarının şubeleri de depremden zarar gördüğü için, 6 Şubat'tan bu yana dağıtım zincirinde ciddi anlamda sorunlar ve zorluklar yaşanıyor. OSS Başkanı Ziya Özalp, hasar alan 11 ilin 9'unda dağıtım zincirinin normale döndüğünü ve Kahramanmaraş ile Antakya'da ise normalleşmenin zaman alacağını ifade etti.

Yıkılan oto sanayileri taşınacak

Birçok aracın özellikle karoseri, kaporta, cam ve motor aksamları depremden büyük zarar gördü. Bu nedenle bölgede yoğun bir yedek parça ihtiyacı oluşmuş durumda. Bölgedeki oto sanayi sitelerinin de depremden hasar almış olması ve birçoğunun kullanılamaz olması nedeniyle tamir süreçleri uzun zaman alacak. Depremden en yüksek hasarı alan Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki sanayi bölgelerinin taşınması ve yeniden inşası gündemde.

Şuayip Alabay