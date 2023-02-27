Yargıtay'dan emsal karar: Riskli binadan taşınmak haklı fesih sebebi

Yargıtay'ın riskli binalar için verilen raporlarda kiracıları rahatlatan emsal niteliğinde bir karara imza attığı ortaya çıktı. Dava konusu olay, riskli deprem kuşağında yer alan İstanbul'da yaşandı.

Bir iş yerinde kiracı ile mal sahibi arasında iki yıl süreli kira sözleşmesi yapıldı. Söz konusu iş yerinin bulunduğu binada kat maliklerini talebi üzerine deprem analizi yapıldı. Analiz sonucunda binanın deprem riski taşıdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine, iş merkezinin kat malikleri yaptıkları toplantıda binanın riskli yapı olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verdi. Mülk sahiplerinden birisi, zorunlu tahliye nedeniyle yapmış olduğu masrafların ve hor kullanım nedeniyle oluşan zararın karşılanması istemiyle kiracısına dava açtı. Dükkan sahibinin bu talebine karşılık kiracı da tahliye nedeniyle uğramış olduğu zararın tazminini istedi. Davaya bakan İstanbul 12. Sulh Mahkemesi her iki tarafın da talebini reddedince dosya Yargıtay'ın gündemine geldi. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 6. Hukuk ...

YEŞİM ERASLAN