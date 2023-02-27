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YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak

Seçimler için geri sayım başladı. Deprem bölgesinde nasıl seçim yapılacağı ise merak konusu. Yüksek Seçim Kurulu heyeti, inceleme yapmak üzere bugün bölgeye gidecek. Bölgedeki seçmenin durumu ve seçim güvenliği raporlaştırılacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 08:39, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 08:41
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YSK heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak

Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da gözler seçime çevrildi. Yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağı merak konusu. Bu konuyu netleştirmek için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) harekete geçti.

YSK, bölgenin şartlarını yerinde gözlemlemek için depremden hasar gören illere gidecek. Oluşturulan heyet, 11 ili ziyaret etmeye başlayacak.

Depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor YSK'da ele alınacak.

Sandıklar için konteynerler oluşturulması gündemde

Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.

Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelecek. Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında.

Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor.

11 ilin milletvekili sayılarının ise değişmeyeceği ifade ediliyor.

Mevzuat değişikliğine gidilebilecek

YSK, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek.

AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.

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